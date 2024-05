MINISTAR TRGOVINE TOMISLAV MOMIROVIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU: Kina je posetu Sija Srbiji označila kao najvažniju, OVO JE OGROMNA ŠANSA

Tema kojom se i danas bavio jutarnji program Kurir teklevizije Redakcija je i zvanična poseta kineskog predsednika Sija Đinpinga, koji će u Srbiji boraviti 7. i 8. maja.

Đinping u Beograd dolazi na godišnjicu bombardovanja kineske ambasade tokom NATO agresije, a osim Srbiju kineski predsednik u okviru "evropske turneje" izabrao je da poseti samo još Francusku i Mađarsku.

O tome je zbog čega je Srbiji ukazana ovakva čast, ali i tome šta će dolazak Đinpinga doneti našoj zemlji sa ministrom unutrašnje i spoljne trgovine Tomislavom Momirovićem razgovarala je novinarka Kurir televizije Ksenija Stojiljković.

- To jeste velika poseta, velika čast za našu državu, ali ovo je i događaj koji zaista ima svetski nivo. Predsjednik Si ima evropsku turneju, posećuje tri zemlje i jedna od tih zemalja je Republika Srbija. I ako pogledate na njihovom, na sajtu Ministarstva spoljnih poslova, videćete da su oni apostrofirali Srbiju kao strateškog partnera, kao najvažnijeg partnera u Centralnoistočnoj Evropi. To se nije desilo slučajno. Zaista smo učvrstili naše odnose u prethodnim godinama, u prethodnim decenijama. Oni su, da tako kažem, izgrađeni na čvrstom prijateljstvu naših lidera, predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Sija Đinpinga. Zajednički smo uspeli da napravimo neverovatne stvari, da ponovo izgradimo infrastrukturu naše države, da napravimo jedan fantastičan projekat kakav je brza pruga između Beograda i Novog Sada, najkvalitetnija, najbrža železnička infrastruktura u istočnoj Evropi, da podignemo ključne industrijske kapacitete kao što je rudarski basen Bor, kao što je železara Smederevo. I da li se mi zadovoljavamo time? Ne. Moramo da napravimo korak dalje, moramo da uđemo u pravcu investicija u veštačku inteligenciju, avangardne tehnologije, nove tehnologije - započeo je Momirović.

Ministar trgovine najavio je plan nastavka saradnje sa Kinom.

- Između ostalog, zato smo i potpisali sporazum o slobodnoj trgovini. Želimo da pratimo trend razvoja koji smo postigli prethodnih godina, da nastavimo ovaj dinamičan ekonomski rast. Za to nam trebaju investicije. Sporazum o slobodnoj trgovini je neverovatna prilika. To je jedna zaista mala ekonomska revolucija. Svi ljudi koji se bave industrijom u našoj zemlji će moći povoljnije da uvoze iz Kine i naše kompanije koje prave domaće proizvode će moći bez carina da izvoze na kinesko tržište. U brojkama to je oko 10.500 proizvoda koji će moći da se plasiraju na kinesko tržište bez carina. To su neverovatni podaci, to su neverovatne brojke. Pozivam sve privrednike da istraže ovo tržište, da ozbiljno analiziraju potencijale i šanse. Ne možemo dozvoliti da zapadnoevropske kompanije dođu, investiraju, naprave kompanije i onda izvoze. Mi kroz ovaj sporazum moramo da napravimo jednu novu preduzetničku elitu, jednu novu industrijsku elitu. Jedino Srbija u Evropi ima sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom i to je bez ikakve sumnje neverovatna šansa - otkrio je Momirović i pojasnio:

- To će dati podstrek za dodatni rast plata i penzija. Idemo ka našem cilju Srbija 2027. skok u budućnost, da prosečna plata bude 1.400 evra, da prosečna penzija bude 650 evra. Sve radimo kako bismo to dostigli i ja sam uveren da je ovaj sporazum, čvrsti politički i ekonomski odnosi sa Narodnom Republikom Kinu korak u tom pravcu. Kina je prešla jedan neverovatan put u prethodnim decenijama. Mi moramo da budemo u bliskoj političkoj komunikaciji i ekonomskoj sa najrazvijenijim zemljama sveta, a Kina bez ikakve sumnje to danas jeste. To je jako važno. Oni jako puno investiraju u nove tehnologije. Oni jako puno investiraju u veštačku inteligenciju. Pričali smo o letećim taksijima. Neki su se smejali, ali uveren sam za par godina kada se Ekspo dogodi u ovoj zemlji da se neće smejati. Srbija nije više zemlja kakva je bila pre deset, petnaest ili dvadeset, da ne pričam pre 30 godina. Srbija je danas zemlja koja odlučno bije bitku za bolju budućnost. Srbija je danas zemlja koja ima najveći rast plata i penzija u regionu. I mi želimo to da nastavimo. Dugo je naš narod trpeo, stagnirao. Ne želi više to. Idemo zaista hrabro u bolju budućnost, u veće plate, u veću industrijsku proizvodnju, više rada, više poslova, bolji poslovi, veće šanse za naše mlade ljude. Ja mislim da je ovo još jedan korak, ne mali korak, već još jedan veliki korak i nastavljamo.

