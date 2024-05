VUČIĆ PRED POSETU KINESKOG PREDSEDNIKA SI ĐINPINGA BEOGRADU: Kina je najbolji partner Srbije u ostvarivanju državnih ciljeva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pred posetu kineskog predsednika Si Đinpinga Beogradu da je Kina najbolji partner Srbije u ostvarivanju državnih ciljeva.

Vučić je rekao za kinesku High-End Interviews da pamti svaki detalj posete kineskog predsednika Si Đinpinga Beogradu 2016. godine.

"Pokazao je koliko je skroman i od pomoći za Srbiju" rekao je Vučić i podsetio na probleme železare "Smederevo".

"Spasio je tada više od 10.000 radnih mesta", rekao je predsednik Srbije.

Istakao je da Srbija može i treba da nauči, kako je naveo, "na hiljade stvari od svojih kineskih prijatelja".

"Obavljamo velike pripreme za EKSPO. Kada upravljate zemljom imate visoke ciljeve. Uvek morate na prvo mesto da stavite nove ciljeve. Ako bismo to ostvarili, najbolji mogući partner za to do sada je uvek bila, i biće, Narodna Republika Kina. To je i predsednik Si, jer uvek drži svoju reč. Vidim ga kao običnog, skromnog čoveka, kada on nešto obeća, to i ispuni. Ne mogu vam reći da li imamo veće radove u železničkog sektoru, sveukupnoj infrastrukturi ili industrijskom sektoru, ekonomiji, turizmu, kulturi, ali svakako da postoji na hiljade stvari koje možemo i moramo da učimo od naših kineskih prijatelja", rekao je Vučić.

foto: Printskrin/CCTV

Naglasio je da je Srbija potpuno posvećena Sijevoj poseti i da veruje da će ona doneti koristi i biti u interesu i kineskog i srpskog naroda.

"Postoji jedna važna stvar. Sporazum o slobodnoj trgovini koji smo potpisali u Pekingu. To je veoma važan sporazum za nas. Zbog toga što smo sada dostigli ukupnu trgovinsku razmenu od 6,1 milijardu dolara između naše dve zemlje. Verujem da ćemo to udvostručiti ili utrostručiti u narednih 10 godina ili čak i više od toga", naveo je Vučić.

Kada je u pitanju Tajvan, Vučić je istakao da Srbija snažno podržava princip jedne Kine.

"Kina je uvek bila na strani međunarodnog javnog prava i uvek nas je podržavala, kao što smo mi uvek podržavali Kinu. Tajvan je Kina. I tačka", rekao je predsednik Srbije.

