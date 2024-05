OVDE JE VELJKO POČEO DA UZGAJA PRASIĆE! Ovako izgleda Ražnatovićeva farma od 50.000 EVRA kod Žitorađe!

Veljko Ražnatović, pre nekoliko godina počeo je da se bavi svinjogojstvom. O tome je nedavno pričao u jednom podkastu.

- Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživam u reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je Veljko u "Laganom podkastu".

foto: Damir Dervišagić

Kurir je pre tri godine otkrio da Ražnatović ima svoju farmu svinja u selu Stara Božurna kod Žitorađe. Tada smo posetili rodno mesto njegove majke Svetlane Cece Ražnatović, gde su komšije bile rade da pričaju o poznatoj porodici.

O Veljku kao dobrom farmeru pričalo je celo selo. Meštani su nam rekli da je bokser u Staroj Božurni kupio ogroman plac, na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata. Prema našim saznanjima od meštana, on je u ovaj posao uložio oko 50.000 evra.

foto: Nikola Anđić

- Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada -pričao nam je komšija.

- Posle vašeg članka sigurno će se još ljudi vratiti u naša sela. Mladi i dalje beže od seoskih poslova, ne shvataju da je poljoprivreda budućnost naše države - rekao nam je Goran, koji ima kuću u blizinu Veljkove farme.

Dok smo bili u Staroj Božurni, nismo sreli radnike na farmi, kao ni Cecinog naslednika.

1 / 4 Foto: Nikola Anđić

U centru Žitorađa nalazi se kafić, čiji je i Veljko redovan gost.

- Ostavlja baš dobar bakšiš. Poznajem ga odranije, kada smo bili manji. On se družio sa mojim bratom Danijelom, koji sada radi kod njega u Titelu. Veljko ga je zaposlio da mu čuva pse i da bude zadužen kod njih. Zadovoljan je, ima obezbeđen smeštaj i hranu, a i devojka mu je često tamo. Veljku ne smeta kada devojka mog brata ostane tamo da spava, a to bi retko koji gazda dozvolio. Uvek je prijatan i nasmejan, i drago mi je što Danijel ima takvog gazdu - ispričala nam je Marija, koja je tada radila u pomenutom kafiću.

Bonus video:

00:08 Veljko Ražnatović u svinjcu