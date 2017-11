OŠTRIJE KAZNE Ministar Šarčević: Roditeljima dece nasilnika kazna 100.000 dinara!

Za one koji nemaju novca za kazne predviđen je društveno korisni rad. Ako se dete neprimereno ponaša, a roditelj to ignoriše, ono može biti izuzeto iz porodice

Roditelji devojčica koje su tukle vršnjakinju u Tehničkoj školi „Mileta Nikolić“ u Aranđelovcu biće prvi roditelji u Srbiji koji će po novom zakonu o sistemu obrazovanja biti novčano kažnjeni sa 100.000 dinara zbog učestvovanja u vršnjačkom nasilju.



Podsetimo, B. N. (15) iz Tuleža, učenicu prve godine Tehničke škole u Aranđelovcu, brutalno su pretukle dve devojčice iz odeljenja 13. oktobra. Uznemirujuće scene šamaranja zabeležene su video-snimkom koji je uzdrmao celu Srbiju. Nadležni i javnost saznali su za ovaj incident tek nakon mesec dana, i to putem društvenih mreža.



Kazne po zakonu



Na pitanje Kurira da li će roditelji devojčica koje su tukle vršnjakinju u Aranđelovcu biti kažnjeni novčano, Mladen Šarčević, ministar prosvete, odgovorio je potvrdno:

- Da, čim je tužilaštvo pokrenulo proces. Mi ćemo sada insistirati i da se po novom sistemskom zakonu kazne. Maksimalna kazna iznosi 100.000 dinara. Naravno, mnogi će se urazumiti kad vide da se nebriga o deci ne isplati. Namera je da se roditelji upozore kako bi se više bavili svojom decom - rekao je Šarčević za Kurir.

On kaže da roditelj mora znati šta mu radi dete, gde je i s kim se druži i dodaje da model ponašanja dosta polazi i iz porodice - ukoliko postoji nasilje u porodici, deca lako usvajaju nasilje kao model ponašanja.

- Ako je školi stalo više nego roditelju, onda smo pobrkali lončiće. Ovi roditelji su prvi koji će biti novčano kažnjeni jer je počeo da se primenjuje novi zakon. Jedan deo roditelja će se opametiti, a jedan deo će plaćati kazne. Za one koji nemaju novca za kazne predviđen je društveno korisni rad. Ukoliko se dete neprimereno ponaša, a roditelj to ignoriše, ono može biti i izuzeto iz porodice. To ima u našim zakonima, ali smo mi sve to zaboravili. Zato su nam bitni centar za socijalni rad i tužilaštvo - zaključuje ministar Šarčević.



Završićemo istragu



On je poručio da će posetiti školu u Aranđelovcu gde se desilo vršnjačko nasilje.

- Završićemo istragu, videćemo da li je škola i gde kriva u ovom slučaju, da li je bilo propusta, a javnost će svakako biti obaveštena. Neću imati problem da smenim direktore koji su pravili propuste i skrivali nasilje - naveo je Šarčević za Kurir.



M. V., majka jedne od učenica koja na snimku udara i šamara B. N., kaže za Kurir da nema 100.000 dinara da plati kaznu:

- Novca nemam, ne znam šta ću da radim ako dođe do toga. Živim sama sa dvoje dece, plata mi je blokirana. Slažem se da je ćerka kriva i da treba da odgovara. Ona se kaje. Posle incidenta joj prete, a presreli su je na ulici neka dva dečaka i lupali joj šamare - kaže ova majka, koja smatra da ne treba samo njeno dete da snosi posledice već svi akteri sa snimka.

Jelena Nikolić, majka pretučene devojčice B. N. , foto: Marina Lopičić



Jelena Nikolić, majka pretučene devojčice

KAZNIĆE IH SAMO UKORIMA



Jelena Nikolić, majka pretučene devojčice B. N., kaže za Kurir da ne veruje da će novčana kazna uticati da se ponašanje tih devojčica promeni.

- Mislim da neće to uticati na njih, ne znam zaista šta da kažem. Mislim da će njih dve biti kažnjene samo ukorima i da će se na tome slučaj završiti, a trebalo bi da se kazne najstrože izbacivanjem iz škole, jer to je vršnjačko nasilje. Sve to ostavlja posledice i na jednu i na drugu stranu - poručila je Nikolićeva.

Kurir / Mina Branković

Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić, Printscreen

Kurir

Autor: Foto: Dragana Udovičić , Foto: Marina Lopičić , Foto: Printscreen