STOP NASILJU Glumica Jelica Kovačević: Niko nije rođen da bude žrtva! SPASITE SEBE I DRUGE!

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u petak uveče je u Omladinskom pozorištu Dadov premijerno izvedena dokumentarna predstava "Nisam kriva".

Predstavi je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je rekao da je ovo odličan način da se umetničkim izrazom uputi jasna poruka ohrabrenja svim žrtvama nasilja.

Dokumentarna predstava Mine Ćirić "Nisam kriva", uz rediteljsku palicu Vladana Đurkovića i glumaca Jelice Kovačević, Anite Stojanović, Lepomira Ivkovića, Nikole Ranđelovića i Borka Sarića, rađena je po iskustvima žrtava nasilja.

Glumica Jelica Kovačević rekla je za Kurir da joj je drago je bila deo ove glumačke ekipe.

"Hvala Borku Saviću koji me je preporučio za predstavu jer sam imala priliku da prođem kroz bitan proces spoznaje ove alarmantno bitne teme. Sve vreme ovog procesa, društveno odgovornog za svakog od nas, otkrivala sam i osvešćivala za mene neke nove nivoe sebe kao društvenog i socijanog bića . Sama nisam bila svesna granica prihvatljivosti", rekla je poznata glumica.

Ona je dodala da se užasne stvari dešavaju svakoga dana, svuda oko nas, a često nismo ni sigurni gde se povlači granica između nasilja i normalnih odnosa.

"Nasilje nad ženama je jedan od najvećih društvenih problema, koji ima niz negativnih posledica kako za žene, porodicu i njene članove tako i celu društvenu zajednicu. Nasilje je u porodici najčešće prikriveno, nevidljivo ili prihvaćeno kao uobičajeno ponašanje zbog patrijarhalnih shvatanja o odnosima polova. Odlikuje se dugotrajnošću, jer same žene žrtve, često se mire sa svojom ulogom i retko komuniciraju sa spoljnim svetom, koji najčešće nasilje smatra opravdanim", naglasila je Kovačević.

Ona kaže da nasilnici nisu samo alkoholičari i psihički bolesnici, kako bi društvo htelo verovati, već normalni, obrazovani i relativno uspešni muškarci.

"Zlostavljanje je za žene ponižavajuće, najveći stepen degradacije. Nemojmo dozvoliti da posledica nasilja dovede do kobne smrti , ubistva jer to je tragičan kraj i nema dalje. Učinite korak a to su hitne mere i prijavite nasilje. Niko nije rođen da bi bio žrtva niti trpeo bilo šta.Uzmite odgovorno život u svoje ruke, zaboravite na sramotu, kažite glasno, prepoznajte nasilje skriveno u višestruke oblike jer to je bolest.Spasite sebe i druge!", zaključila je glumica.

Događaju su prisustvovali potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, zamenica predsednika Skupštine grada Beograda Andrea Radulović, gradski menadžer Goran Vesić, članovi Gradskog veća Dragomir Petronijević i Vesna Ivić, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević, predsednik opštine Vračar Milan Nedeljković, koordinatorka "Sigurne kuće" Vesna Stanojević i drugi.

