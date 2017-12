IZVEŠTAJ VRHOVNOM KOMANDANTU O STANJU U VOJSCI Vučić: Ne očekujemo da nas iko napadne, ali nikome nećemo dozvoliti da ponižava Srbiju!

Predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić danas pre podne u Generalštabu VS primio je izveštaje ministra odbrane i načelnika Generalštaba VS o stanju u Vojsci Srbije.

foto: Tanjug/Rade Prelić

"Vojska je spremna da izvrši svoje zadatke, još je snažnija i čuvaće državnu neutralnost. 10 odsto uvećanja primanja zaposlenih nije dovoljno, ali radićemo na tome da to bude još bolje. U naredne 2 nedelje će im biti isplaćen bonus od 10.000 dinara i iz godine u godinu ćemo povećavati primanja naše armije, ali i zahtevati njihovu veliku odgovornost, obučenost i fizičku osposobljenost. Za to ćemo kao država izdvajati i sve više novca. Razgovarali smo i o rešavanju stambenog pitanja za 30.000 ljudi iz sektora odbrane, kako bi im bilo rešeno u naredne 3 godine. Trebalo bi da do kraja godine primimo još 300 profesionalnih vojnika i pozivamo ih da se prijave", poručio je Vučić.

foto: Printscreen/Pink

Predsednik je podvukao da su sloboda, nezavisnost, suverenitet i integritet najviše što pripadnici Vojske Srbije brane.

foto: Printscreen Pink

"Nije istina da smo okruženi NATO zemljama, ali i da jesmo, zar to znači da ne treba da imamo vojsku? Naš izbor je najteži, jer bi mnogo lakše bilo da kažemo da se pridružujemo NATO ili nekoj drugoj strani, a mi biramo da budemo svoji na svome. Nikoga nećemo da napadamo, ali želimo da svoju zemlju možemo da odbranimo u svakom trenutku. Nema veće svetinje od naše Srbije, za to se naša vojska i školuje", podvukao je Vučić.

foto: Printscreen/Pink

Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik je istakao da je EU snažan partner Srbije, ali i dodao da ne očekuje da ona izvrši bilo kakav pritisak na nekoga u regionu kako do tenzija ne bi dolazilo.

"Mi ćemo se uvek boriti da očuvamo integritet, dostojanstvo i ponos svojih ljudi, a naše je da ono što oni nama čine, mi njima ne činimo. Ponosan sam na srpsku politiku koja izgovor nije tražila u lošoj hrvatskoj ili bošnjačkoj politici. Nadam se da će i ostali moći da prevaziđu to i da ćemo očuvati stabilnost u regionu, ali nikome nećemo dozvoliti da Srbiju i njene građane ponižava na bilo koji način", ocenio je on, istakavši ipak da ne očekuje da našu državu bilo ko napadne.

foto: Printscreen/Pink

Uz prisustvo Garde, predsednika Vučića dočekao je jutros vojni vrh, koji će ga je upoznao sa planovima o opremanju i naoružavanju Vojske Srbije i njenom razvoju.

foto: Tanjug/Rade Prelić

Referisanju u Generalštabu VS prisustvovali su i članovi kolegijuma Ministarstva odbrane i Generalštaba.

foto: Tanjug/Rade Prelić

(Kurir.rs)

