U STILU ZEMUNACA! ČEDOMIR JOVANOVIĆ PRETIO NOVINARU KURIRA: Daj mi adresu, pi.ku ću ti polomiti!

BEOGRAD - Čedomir Jovanović uputio je brutalne pretnje novinaru Kurira Bobanu Karoviću nakon objavljivanja teksta u kom se govorilo o vezama lidera Liberalno demokratske partije (LDP) sa "zemunskim klanom".

Jovanović je od novinara tražio njegovu kućnu adresu kako bi odmah došao da, kako je rekao, "rasčiste neke stvari, ili poslao nekog po njega", a sve vreme je govorio kako će mu "polomiti pi.ku". Redakcija Kurira prijavila je policiji ove opasne pretnje.

Sve je počelo nakon što je Kurir preneo izjavu Mihajla Ulemeka, strica Milorada Ulemeka Legije, koji je opisao odnos Jovanovića sa pripadnicima zloglasnog "zemunskog klana". On je tvrdio da je lično viđao Jovanovića u kući pokojnog Dušana Spasojevića u Zemunu u Šilerovoj ulici.

- Čedu Jovanovića sam u Dućinoj (Dušan Spasojević, prim. nov.) kući u Šilerovoj video tri-četiri puta. Viđao sam ga krajem 2002. i početkom 2003. godine, stojim iza toga i to mogu da potvrdim i na sudu, mogu da ga pogledam u oči i pitam da li je dolazio tamo - rekao je u izjavi za Kurir Mihajlo Ulemek i do detalja opisao kako je to izgledalo:

- Sedimo tamo u Šilerovoj, javljaju da je došao Čeda, a meni Spasojević kaže: „Puki, skloni se u drugu sobu, došlo je Ciganče, brzo će on da ode, samo da mu damo neku kintu." Duća je Čedu zvao Ciganče - rekao je između ostalog Ulemek.

Ovim povodom novinar je kontaktirao Jovanovića sms-om s molbom da odgovori na ove optužbe. Međutim, lider LDP-a na to nije odgovarao. Umesto toga, naredne večeri je nešto posle 22 sata, pošto je objavljena najava naslovne strane na kojoj se nalazi deo izjave bivšeg načelnika Uprave kriminalističke policije Mileta Novakovića u kojoj on kaže da su "Šilerovu srušili da unište DNK političara", jer je bazen bio pun dlaka onih koji su posećivali "zemunce" i Legiju, sam pozvao novinara.

Priču je krenuo navodima da ima da mu saopšti ekskluzivnu informaciju i zatražio mu je adresu stana kako bi "došao ili poslao nekoga po njega". Naš kolega nije na to pristao, pa je onda Jovanović prešao na ono zbog čega je zapravo zvao.

- Je li koga ono citirate danas? Ali to ću ja sa njim da rasčistim. A šta je ovo sutra? Pa pi.ku ću ti polomiti. Ti i ja ćemo ovo noćas da raščistimo - sasuo je Jovanović ne obazirući se na pokušaj novinara da mu objasni da njegovog imena nema u tekstu koji je trebalo da izađe sutradan.

- Platićeš mi sve za ovih 15 godina. Pi.ku ću ti polomiti. Da mi broj više nisu okrenuo niti poruku poslao - ponavljao je Jovanović usput optužujući da je Kurir od nekoga uzeo novac za objavljivanje tekstova o Šilerovoj.

Redakcija Kurira najoštrije osuđuje ponašanje predsednika LDP i poručuje da se ne plaši ni ovakvih niti bilo kojih drugih pretnji, te da ćemo nastaviti da objektivno i profesionalno izveštavamo javnost.

