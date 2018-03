SRBIJA IZLAZI IZ DEBELOG MINUSA: Stiže toplije vreme, čuvajte se ledenica

Građanima se zato savetuje da vode računa kako ih ne bi povredile ledenice, koje, zbog porasta temperature, mogu padati s objekata.



Prema prognozi RHMZ, danas i sutra će minimalna temperatura biti od minus tri do nule, dok će se najviša kretati do tri stepena u plusu. Meteorolozi upozoravaju da se do 10. marta očekuje intenzivnije topljenje snega na jugu Srbije, a od ponedeljka, uz porast temperature i pojačanje južnog vetra, i u ostalim krajevima.



Od ponedeljka se u gotovo celoj Srbiji očekuju znatno više temperature, koje će u sredu ići i do 13 stepeni. Početkom nedelje očekuju nas i sunčani intervali, a već od utorka kiša će padati u skoro celoj zemlji. Od utorka će temperatura tokom celog dana biti u plusu, pa se očekuje naglo topljenje snega. U ponedeljak i utorak u košavskom području i na planinama biće vetrovito, navode u RHMZ.

