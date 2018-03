AFERA STUDENT TRESE SRBIJU! ADVOKAT TVRDI: Milan može da odgovara za PREVARU, ali samo pod ovim uslovom!

Slučaj studenta Milana Jevđića se ne stišava, a advokat Aleksandar Radivojević otrkiva da li on za to delo može da krivično odgovara.

"Svako dovođenje nekoga u zabludu, iznošenje činjenica koje su lažne su prevara. Da bi postojalo krivično delo prevare, neophodno je da se iz takve radnje dođe do pribavljanja protivpravne korisi, i na nečiju štetu", navodi on za TV Pink.

Što se tiče Vesne Popov, koja mu je davala novac jer ga videla na televiziji, on navodi da je reč o klasičnoj zabludi radi pribavljanja protivpravne koristi. Na pitanje novinara da li Milan može da odgovara za to, Radivojević otkriva da je to moguće, ali pod jednim uslovom.

"Može, ali u tom slučaju oštećeni moraju da podnesu krivičnu prijavu. Kada bi do toga došlo, ne bi se to ustanovljavalo na televiziji, već bi u jednom procesu zakonom predviđenom, videlo ko govori istinu, ko ne, ko je davao novac i koliko", navodi Radivojević.

