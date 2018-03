DOKTOR DOBRICA NIJE JEDINI POMAGAO STUDENTA MILANA! Vesna Popov slala mu je 5 godina po 500 evra mesečno! OVO JE MOJA ISPOVEST KAKO SAM NASELA NA NJEGOVU PRIČU!

Njenu ispovest, koju je objavila javno tako da svi mogu da vide, iako je njen profil zatvoren, prenosimo u celosti:



"Iako je prošla je čitava nedelja, od kako se mladi "gospodin" Milan Jevđić pojavio u emisiji Tatjane Vojtehovske, "Život priča", koristim priliku da se obratim javnosti i iskreno se nadam da će se mnoge stvari pojasniti.



Dužna sam to vama, sebi, a posebno gospodinu Pavloviću, koji je prvi javno istupio protiv dotičnog gospodina i podelio Srbiju – kako prenose mediji. Da nije bilo gospodina Pavlovića, ne bih znala da nisam jedina koja je želela da bude humana i pomogne mladom čoveku u nevolji.

foto: Instagram



Ja sam za njega čula 2012. godine, kada se pojavio na TV Prva, sa takođe sličnom, tužnom pričom, tada dečaka, koji se, ne svojom voljom, u ranim godinama osamostalio i borio za bolji život.



Ne razmišljajući puno, pronašla sam načine i stupila sam sa njim u kontakt , te i počela finansijski da mu pomažem, što je trajalo sve do februara 2018.god, ukupno oko 5 godina. Zašto sam prestala da mu pomažem i zašto ne želim više nikakav kontakt sa njim?

Odavno nije više onaj naivni, strašljivi dečak, kog sam upoznala 2012. godine. Sada je to sasvim druga osoba… Možda je uvek bio takav, a da ja to do skora nisam ni naslućivala.

Lično sam ga videla dva puta u Beogradu, u restoranu, i četiri puta me je posetio (10-14 dana), za ovih pet godina. Bio je gost u mojoj kući dva puta za Božić, a slike koje ste videli su slikane u mojoj kući.

foto: Printscreen Facebook

Nisam ga nikad kontrolisala, nisam ga ni sa čim uslovljavala, nisam znala da stanuje kod gospodina Pavlovića, besplatno i verovala sam mu da novac koji mu šaljem koristi za stan, hranu, odeću i izlaske, kad za to ima vremena.



Sam mi je rekao da mu je 500 evra sasvim dovoljno za studije, koje je redovno, mesečno, dobijao od mene, a nekad i više, ne računajući razne poklone i pakete koje sam slala.



Zadnjih godinu-dve, dana, počela sam da sumnjam u istinitost njegove priče. Uveravala sam prvenstveno sebe da je to neki prolazni mladalački period, što se nažalost, pokazalo netačnim.



Moje sumnje su se potvrdile njegovom iznenadnom posetom 13.02. 2018,god, a jedini razlog posete je bio, što sam mu smanjila sumu novca koju mu šaljem i što sam više puta pokušala da prekinem svaki kontakt sa njim.



Ugostila sam ga kako sam prvenstveno vaspitana i kako dolikuje svakom gostu, a zauzvrat sam dobila raskalašno i bahato ponašanje sa njegove strane… Uništena posteljina i krevet crnim vinom, zapušena WC šolja (instalater je intervenisao I naravno sama sam to platila), svakodnevno opijanje itd.

foto: Instagram



Tom prilikom sam više puta čula od njega da je snimljena emisija o njemu u "Život priča", sa njegovim jedinim ciljem, ciljem da nadje novog sponzora, jer mu svote novca od mene, nisu bile dovoljne.



Po njegovom odlasku prekinula sam svaki kontakt sa njim. Sramota je da tvrdi kako je bio gladan, kako je bio sam bez igde ikoga i bez pomoći, a mogu da tvrdim i dokažem sa kojom sumom novca je raspolagao dobijajući od mene i ne računajući iznose od gospodina Pavlovića.

foto: Facebook



Mišljenja sam da ovde nema mesta za sažaljenja, već za ozbiljno preispitivanje tužilastva i državnih organa, jer mu namere nikako nisu bile čiste. Srbija ima deleko potresnijih zivotnih priča od njegove i ne zaslužuje da ovakve, manipulatorske, koje se igraju ljudskim emocijama", napisala je Vesna Popov.

(Kurir.rs)

