OGLASIO SE STUDENT O KOME BRUJI SRBIJA! Bio sam rob doktora iz Švedske! EVO KAKO JE OBJASNIO FOTKE IZ MONTE KARLA, ITALIJE I ŠPANIJE!

Posle Jevđićevog prvog pojavljivanja u medijima, javio se doktor koji je izjavio da mu je on davao pare da živi pristojno, ali da on uopšte nije ono za šta se predstavlja.

Milan je gostujući danas u emisiji Jutro sa Jovanom i Srđanom na Prva TV izneo šokantne tvrdnje da je upravo taj doktor od njega zahtevao da mu bude rob!

"Pročitao sam strašnu grozotu, od toga da sam najveći šljam ove zemlje, da sam prevario državu, zato što se se dan pre emisije oglasio doktor koji je meni pomagao. Nisam detaljnije pričao o tome zbog njega i njegove porodice, jer je odnos bio krajnje bizaran. Znali smo se 4 godine, i on je želeo da budem njegov rob. Nisam smeo da odem bilo gde bez njegovog odobrenja, počelo je sa 100 evra, stiglo je do 300 mesečno, nije 700 kao što je pisalo u medijima", tvrdi Milan.

foto: Printscreen Facebook

Na pitanje novinara da li je reč o lepom gestu i hrišćanskom, jer mu je doktor iz Švedske pomogao, Jevđić navodi da nije reč o pomoći koja je bezuslovna.

"Morao sam da se povinujem svim njegovim zahtevima, rob je mala reč za to", tvrdi on.

Milan je dalje naveo da je on morao da pristane na sve to jer nije imao izbora, jer je želeo da završi fakultet.

foto: Privatna Arhiva

"Živeo sam u nadu da će to proći. Nisam mogao da imam svoje ja, pretio mi je batinama, ubistvom. Sve je počelo kad sam bio srednja škola i on je tada video prilog o meni na televiziji. Hteo je da mi pomaže. Počelo je sa 100 evra, ali taj odnos od početka nije bio normalan. Već u drugoj godini shvatam da to nije normalan odnos, to je u najmanju ruku uznemirujuće. To nije za televiziju, toliko je gnusno. Mene je sramota da pričam o tome. Uslovi su bili "Ako padneš ispit, visićeš na stubu na Terazijama", "Da si dobar ne bi te roditelji ostavili", to su stvari koje mi je stalno ponavljao. Ne mogu da budem nečiji rob, nisam rođen da bih bio rob nekog tamo doktora koji laže o meni", kaže Jevđić.

Po svim društvenim mrežama delile su se njegove fotografije sa putovanja, a evo kako ih on objašnjava.

foto: Instagram

"Sramota me je što sam u svom životu usudio da izađem. A što se tiče tih slika sa putovanja, to je ekskurzija na koji svi studenti idu. Sam sam je platio. Uspeo sam uz pomoć svog rada i svoje devojke da odem tamo. Doktor me je ucenjivao da ako odem na more, mi smo završili. Obišao sam sva ta mesta, Italija, Španija, Monte Karlo i koštala je verovali ili ne ogromnih 300 evra", kaže Milan i dodaje da će doktora tužiti za sve što je rekao tako da će se videti na sudu.

(Kurir.rs)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

OVO JE PRAVA ISTINA O ŽENI KOJA PROSI: Baka Ljubica je PREVARANT!

Kurir

Autor: Kurir