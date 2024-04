U PRIPREMI STRIP O NIKOLI TESLI: Biće predstavljen za rođendan genija, 10. jula, u okviru manifestacije na Đetinji (FOTO)

U okviru “Užičkih strip susreta” autor Dragan Filipović i crtač Sabahudin Muranović govorili su ostripu o Nikoli Tesla, koji će biti predstavljen za Teslin rođendan, 10. jula u okviru manifestacije Tesla na Đetinji.

Tvorci ovog stripa rekli su da je radni naziv “Nikola Tesla i lepotica na Đetinji” i pripremljen je kao omaž hidrocentrali koja je urađena po Teslinim principima.

- Radovi su pri kraju. Sabahudin je uradio crteže i sada predstoji upisavanje teksta, tehnička priprema i mislim da ćemo stići sve da završimo po planu - rekao je Filipović.

foto: Kurir/Z.G.

Dragan Filipović je sa nekoliko Užičana osnovali su Udruženje Tesla na Đetinji i svake godine povodom Teslinog rođendana otvore hidrocentralu, puste mašine u rad i podsete sugrađane šta Užice ima.

- Tesla je funkcionisao na principu trijada i izabrao sam po tri strane iz njegovog života za koje sam ubeđen da su dovele do ideje o naizmeničnoj struji i posledično do centrale u Užicu. Nismo imali put, prugu, zaprega od šest pari volova vukla je generatore po bespuću i sve su to Užičani napravili i pustili u pogon za godinu dana u rad 1900. godine – rekao je Filipović.

foto: Kurir/Z.G.

Strip je namenjen učenicima starijih razreda osnovnih škola i ostalim generacijama. Crtač Sabahudin Muranović kaže da mu se ideja za ovaj strip dopala.

- Smatrao sam to ispunjenjem dečačke želje da ostavim traga u tom pogledu. Kao crtač sam ponesen. Filipović je uradio interesantnu priču sa zanimljivim pristupom, ona je po meni više dokumentarna, a ja sam se trudio da joj dam ritam koristeći različite stilove – rekao je Muranović.