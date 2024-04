"NADAL I ALKARAZ SU ME ISPALILI, SAMO NOVAK NIJE" Hit scena sa dodele Laureus nagrada: Đoković ODUŠEVIO planetu jednim potezom!

Novak Đoković osvojio je Laureus nagradu za najboljeg sportistu na svetu po peti put u karijeri i tom prilikom uspeo je da oduševi čitavu planetu.

Utrkivali su se novinari i sportisti da popričaju koju reč sa srpskim teniserom, a jedan je bio posebno inspirativan, te je smislio sjajnu ideju. Španski novinar Isma Huarez bacio je traku koju je nosio oko glave na crveni tepih u trenutku kada je Novak prolazio i Đoković je odlučio da je podigne i vrati mu je. Ipak, za početak je Nole stavio traku na svoju glavu.

- Ali to je moja traka - pobunio se u šali novinar, pa je zamolio da mu Srbin potpiše istu:

- Alkaraz nije hteo, ja sam Španac, ali sam uz tebe - rekao je on.

Nije se tu Huarez zaustavio:

- Nadal me je ispalio, Alkaraz me je ispalio. Ko me nije ispalio? Đoković! I zato sada ide himna Srbije - dodao je Isma Huarez koji je stavio ruku na srce i dodao tonove "Bože pravde" u svoj snimak.

