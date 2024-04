U NAREDNA DVA SATA SRBIJA NA UDARU GRMLJAVINSKIM PLJUSKOVA! Najnovije upozorenje RHMZ: Ujutru mraz, ali i porast temperature

U naredna dva sata na području jugozapadne Srbije lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom, saopštio je u najnovijoj prognozi RHMZ.

Sutra ujutro (26.04.) moguća je lokalna pojava slabog prizemnog mraza.

foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza Osobama sa srčanim obolјenjima i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Glavobolјa i promenlјivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. U saobraćaju je neophodan povećan oprez.

foto: Petar Aleksić

Detaljna prognoza za naredna tri dana dana

Petak

Ujutro lokalna pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo u brdsko-planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni a najviša od 16 do 20 stepeni.

Subota

Pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 10 stepeni, a najviša od 21 do 23 stepena.

Nedelja

Pretežno sunčano i osetno toplije. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 27 stepeni.

U košavskom području počeće da duva umeren i jak južni i jugoistočni vetar (košava) koji će u Podunavlju, Pomoravlju i na jugu Banata povremeno biti i olujni.