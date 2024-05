ZDENKA IZ SARAJEVA BICIKLOM STIGLA DO SRBIJE: Voziće kroz 3 države tačno 9 dana! Razlog je neverovatan! (FOTO)

Kroz Loznicu je na svom ‘"Putu mira i prijateljstva" jutros prošla Zdenka Madacki koja je na biciklu iz Sarajeva krenula juče, sa ciljem da za devet dana prevali oko 1.200 kilometara vozeći kroz BiH, Srbiju i Hrvatsku.

Noć je provela u etno-selu "Sunčana reka", u Gornjoj Koviljači, a jutros nešto pre sedam stigla u centar Loznice iz koje je, posle kraćeg zadržavanja, nastavila ka Beogradu.

foto: Kurir/T.Ilić

Na ideju za putovanje na dva točka došla je pre pola godine, a vozi pod sloganom - "budi karika lanca" sa željom da u njenu priču uključi što veći broj ljudi.

- U biciklizmu su svi isti, niko ne pita ko si, šta si već uživamo u vožnji, putovanju i druženju. Želim da napravim lanac prijateljstva od biciklista u ove tri države i svaki biciklista je karika u njemu. Što nas bude više biće bolje, krug će se povećati jer želim da širim mir i prijateljstvo. Vozim oko 150 kilometara dnevno, a posle Loznice čekaju me Beograd, onda Novi Sad, Osijek, Virovitica, Zagreb, Prijedor, Jajce i povratak u Sarajevo. Imam podršku biciklista koji će me dočekivati kako gde budem stizala. Iz Sarajeva su me biciklisti ispratili do Sokolca, u Zvorniku me dočekao biciklista iz Bijeljine Aleksandar Novičić, a ovde Dragan Vasić. Prijatelji bicklisti će mi pokazati lepote svojih mesta, a praviće mi i društvo na delu deonice kroz njihove krajeve - rekla je jutros Zdenka pre fotografisanja u centru Loznice.

foto: Kurir/T.Ilić

Zahvaljujući Vasiću obišla je Banju Koviljaču za koju, kaže, nije uopšte znala, a jedva čeka posetu i drugim mesta na svom "Putu mira i prijateljstva".

- Prednost bicikla je što možete da obiđete što želite, automobilom ne vidite ništa, a biciklom sve lepote krajeva kojim vozite. Prvi put ovo radim, prevaliću od grada do grada 1.200, a računajući i vožnju po njima oko 1.400 kilometara što je daljina koju do sada nisam vozila. U određenim mestima ću noćiti kod prijatelja biciklista i njihova podrška mi zaista mnogo znači. Planirala sam da vožnja traje tačno devet dana jer toliko imam dana godišnjeg odmora - kaže nasmejana Zdenka koja nema sponzora za ovo putovanje već je za njega "uštedela".

1 / 7 Foto: Kurir/T.Ilić

Namerava da dogodine uradi nešto slično, samo "mnogo jače", jer "mir i prijatejstvo puno znače", a oni vladaju među ljubiteljima biciklizma. Njen loznički domaćin Vasić, poznati biciklista koji iza sebe ima hiljade kilometara vožnje do Turske, Krfa, Albanije, Rumunije, Svete Gore, kaže da je za Zdenkinu vožnju saznao preko društvenih mreža.

- Čim sam čuo da prolazi kroz Loznicu stupio sam s njom u kontakt. Vozim s njom kroz naš kraj i želim bar malo da joj pomognem. Drago mi je da postoje ovakvi ljudi, njena ideja je dobra i želim joj sigurnu i srećnu vožnju do cilja - rekao je on, dočekujući gošču u specijalnoj opremi za ovu priliku.

Zdenka želi da ova vožnja postane redovna svake godine, a da već sledeće traje više dana i obuhvati više gradova, kako bi se njen lanac prijateljstva i mira što više produžio u sve tri države kroz koje sada okreće pedale.