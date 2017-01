CEO SVET TRAŽIO BEOGRADSKU PEPELJUGU: Čestitala Špancu Novu godinu i u ponoć nestala! A kad je našao

Devojka iz Srbije i momak iz Španije upoznali su se na dočeku Nove godine na Tajlandu. Nekoliko pogreda i razmenjenih rečenica bilo je dovoljno da se on zaljubi u nju. A onda... Živeli su zajedno do kraja života?

Zvuči kao bajka, ali ovo se zaista desilo na dočeku 2017. godine na Tajlandu. Ceo Fejsbuk se potom digao na noge da pronađe tajanstvenu beogradsku Pepeljugu i poveže je sa Špancem kojeg je očarala.

Akciju je pokrenula Vanja Ivos, koja je na Fejsbuku objasnila da je Španac iz priče zapravo njen šef.

"Moj šef, koji je iz Španije, ove zime je upoznao jednu devojku iz Beograda na Tajlandu. Devojka ga je naravno oborila s nogu pa je, u želji da je impresionira, odlučio da se pohvali svojim znanjem srpskog i rekao joj jedinu rečenicu koju ume tečno da izgovori: Ja imam pločice. Rečenicu koju sam ga, priznajem, lično naučila, jer je procenio da će mu najviše biti od koristi kad krene u pohod na Srpkinje. Njoj je to valjda bilo simpatično (ili bar tako on kaže) pa je prozborila još koju s njim i čak je došla da mu čestita Novu godinu. Ali tad je pala kiša i ona je nestala, a da on nije stigao ni da je pita kako se zove. Klasična Pepeljuga. Tako da, ako znate neku Beograđanku koja je bila na Tajlandu za Novu godinu i odgovara opisu, bila bih vam zahvalna kad biste mi pomogli da je nađem. Prvo, zato što mi je šef rekao da mogu da trazim šta god želim ako uspem da je lociram. Drugo, zato što je alternativa da ga vodim u Beograd da je tražimo lično. A najviše zbog toga što hoću da vidim koliko je zaista mali svet. Ili Beograd", napisala je ona na društvenoj mreži i pokrenula potragu za misterioznom Srpkinjom.

Danas je Vanja konačno obradovala sve koji se tragali za Pepeljugom. Ona je, naime, konačno otkrivena!

"Našli smo je! Hvala svima koji su komentarisali, delili, pomagali... A imamo i odgovor na pitanje koliko je mali svet - trebalo nam je samo 30-ak sati da je nađemo. A epilog priče, pa...to je već između njih dvoje", napisala je ona.

