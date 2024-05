BOKSER OTIŠAO SA DECOM U BIOSKOP, PA MUČKI PRETUKAO MUŠKARCA! Zbog nasilja nad ženom kaznio ga je BRUTALNIM udarcima! VIDEO

Španski bokser Antonio Barul otišao je u bioskop sa svojom decom kako bi se odmorio i opustio, ali umesto filma, ljudi su gledali brutalnu tuču u kojoj je on bio glavni akter.

Umesto da uživa u filmu, Barul se potukao sa jednim muškarcem, kog je žestoko prebio i ostavio na podu da leži.

Kako kaže za španske medije, Barul je nasrnuo na muškarca iz razloga jer je maltretrirao svoju ženu i dete.

- Nasilje nikada nije opravdano, ja ga ni u jednom trenutku ne opravdavam. Ali maltretiranje žene i devojke... Stigao sam u bioskop, sa decom, supruga i ja smo seli da mirno gledamo film. Ali od početka sam ga čuo kako viče na ženu, optužuje je, preti uvredama i povicima - kazao je Barul i potom dodao:

- Onda se smirio, ali nakon pola sata filma vrisci su već bili jako glasni. Već sam svoju decu odveo nazad da ništa ne čuju, ali vrisak je bio jako glasan. Pogledao sam, video da je zgrabio svoju ženu za vrat. Počeo je da je muči, ljudi su prišli i u borbi je udario devojku. Kada sam to video, zavrela mi je krv. Rekao sam mu "odlazi, to je dečiji film." E, kad sam mu to rekao, on je sve zaboravio i počeo da mi zamera, da mi preti, da me vređa, da me krivi. Ne čujete to na snimku, ali sam ih zamolio da pozovu obezbeđenje. Rekao sam to nekoliko puta, ali niko se nije pojavio.

En un cine de #Leon. Tipo de capucha: presunto autor de maltrato a su mujer e hijo durante la película. Chaval de pantalon verde: Antonio Barrul, boxeador profesional, le recrimina la actitud. El tipo con capucha se encara al de pantalón verde y el resto ya lo veis... pic.twitter.com/kvHQiRnJrW — Policía S.XXI  (@PoliciaSXXI) May 6, 2024

Kurir sport

Bonus video:

01:53 Boks