"RATKO MLADIĆ ŽIVOTNO UGROŽEN" Sin generala otkriva: Pravo je čudo što je živ, ne puštaju ga na lečenje u Srbiju ŽELE DA UMRE TAMO

Advokati generala Ratka Mladića, koji izdržava doživotnu kaznu zatvora u Hagu, traže njegovo oslobađanje. Oni zahtevaju da puste Mladića na lečenje u Srbiju zbog zdravstvenog stanja, koje je, kako ističu opasno po život.

Generalov sin, Darko Mladić, uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je otkrio više detalja.

- Pre 18 dana smo prvo dobili informaciju da je iz predostrožnosti prebačen u civilnu bolnicu. Dakle, nismo dobili nikakvu dramatičnu informaciju. To je ove godine treći put da se on nalazi u bolnici. Međutim, preko vikenda smo dobili isto jednu kratku informaciju da je stanje ozbiljno. Da bi u ponedeljak, pred dve nedelje, dobili tu informaciju da je imao otkaz vitalnih organa i da je kritično stanje opasno po život i da oni nisu sigurni kako će dalje da ga leče. Nakon toga je odmah moja majka otišla u Hag. Mi smo reagovali odmah tražeći pre svega tu dokumentaciju. Jer ovo sve što sam vam rekao, nama je rečeno samo u pismenoj formi, jednim uopštenim rečnikom bez ikakvih nalaza - rekao je Mladić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Mi smo odmah tražili te nalaze da vidimo šta se tačno desilo. Uključili smo u tim novog stručnjaka, pošto je ovo novi problem koji do sada nije bio, niti je bio nekako na vidiku. On je, naravno, tražio ono što je njemu potrebno. Mi, nažalost, do dana današnjeg nismo dobili te nalaze. Ni kada su ga prebacili u bolnicu, ni posle kada su ga vratili u pritvorsku bolnicu. Na kraju, u sred nemogućnosti, da dobijamo bilo kakve informacije. Mi smo se na kraju obratili sudu. Zbog toga što su i oni sami rekli da je situacija opasna po životu i da oni ne znaju kako dalje da ga leče. I zbog nekih stvari koje su usmeno rekli mojoj majci, od prilike da je on previše star da bi se primenile određene metode. Ovde su me naši lekari gledali svi u čudu u smislu da li je moguće da neki doktor za tako nešto kaže da postoji starostna granica. Na kraju je to dovelo do toga da smo se mi obratili sudu. Tražili smo hitno puštanje na lečenje u Srbiju i da nam se hitno dostave ti nalazi koje nismo dobili već 18 dana.

04:17 RATKO MLADIĆ ŽIVOTNO UGROŽEN Sin generala otkriva: Pravo je čudo što je živ, ne puštaju ga na lečenje u Srbiju ŽELE DA UMRE TAMO

Mladić smatra da ga jedino politička prepreka sprečava od toga da oca odvede na lečenje u Srbiju.

- Da nije političke prepreke, on bi već odavno bio na lečenju u Srbiji. Dakle, on u ovom trenutku ne može bez pomoći drugih ni da ustane iz ležećeg položaja u sedeći. Znači, jednostavno, veoma je slab. Iskreno rečeno, pravo je čudo da je još uvek živ, posle svega što ga je zadisilo zadnjih par godina. Mi očekujemo, ako je po medicinskoj struci i po pravnim normama, da on bude pušten bez obzira na politički pritisak i zainteresovanost nekih drugih strana, da on tamo umre - istakao je.

