ROK ZA NOVE ZDRAVSTVENE ISTIČE SUTRA: Bez brige, zahtevi se primaju i posle Nove godine

U Ministarstvu zdravlja kažu da bez obzira da li je zamenjena knjižica ili ne, nikome neće biti uskraćena zdravstvena zaštita.

U RFZO ponavljaju da stare, papirne knjižice neće važiti od 1. januara 2017. godine, te da osiguranici mogu ostvariti pravo samo uz pomoć nove kartice zdravstvenog osiguranja. "Svi oni koji ne podsnesu zahtev do predviđenog roka, to mogu učiniti i posle Nove godine po uobičajenoj proceduri.

Republički fond za zdravstveno osiguranje više neće overavati i izdavati stare obrasce zdravstvene legitimacije", rečeno je u RFZO.

Do sada je zdravstvene knjižice zamenilo 5. 487. 053 od 6.800.000 osiguranika, a zahtevi će se i posle Nove godine podnositi kao i do sada direktno na šalterima RFZO-a, na šalterima pošte ili elektronski, putem E-uprave.

Od dana podnošenja zahteva za zamenu zdravstvene knjižice do dobijanja nove čekalo se oko dva meseca.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: Milica Jeremić