OBRADOVIĆ (Dveri): Novi predsednik vlade biće najobičnija ikebana ili fikus

ČAČAK - Lider Dveri Boško Obradović ocenio je danas u Čačku da će novi predsednik Vlade, ko god da bude, biti "najobičnija ikebana ili fikus", a da će glavna vlast biti u Predsedništvu Srbije i u rukama predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Jučerašnji dan, kada je Alekdandar Vučić posetio Gornji Milanovac i Lučane, prilično je ilustrativan kako će izgledati Vučićev predsednički mandat. Umesto ministra zdravlja, on će otvarati domove zdravlja, umesto ministara on će otvarati svaki kapitalni objekat, on će pregovarati u ime države, on će voditi Vladu umesto predsednika Vlade", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Obradović, koji je i šef poslanićke grupe Dveri u Skupštini Srbije, rekao je da se Dveri nisu odazvale pozivu na konsultacije kod predsednika Srbije oko izbora nove vlade, jer nisu želeli da učestvuju u "režiranoj predstavi".

"Uvek smo spremni da se odazovemo za neke konstruktivne i ozbiljne stvari koje su u nacionalnom i državnom interesu, ali da glimimo u pink pozorišnim predstavama Aleksandra Vučiča to nas ne zanima. Ima dovoljno glumaca koji su za to zainteresovani poput Čedomira Jovnaovića ili Vojislava Šešelja i drugih veterana lažne opozicije koja danas služi Aleksandru Vučiću", rekao je Obradović.

On je istakao da Dveri smatraju da je Vučić pobedio na "neregularnim izborima" koji su prema njihovoj oceni "pokradeni".

"Ono što Vučić radi je jedna vrsta zahuktale diktature u kojoj je sloboda medija u Srbiji totalno ugrožena i u kojoj nemamo fer i pošten izborni proces", rekao je Obradović.



(Kurir/Beta/Foto: Nebojša Mandić)