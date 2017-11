Vučić o Vulinu: Gde nađe baš tetku...

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da u vezi s ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom da se sve što se događalo sa stanom dogodilo pre nego što je bio na vlasti.

"Za mene je to bilo vrlo teško, i lično sam ga kritikovao zbog načina i ne znajući svu suštinu. Rekao sam mu da je o tetkinom kauču govorio Božidar Đelić, koga narod pamti kao jednog od najvećih lopova, iako ja to ne bih tako rekao, rekao bih da je reč o čoveku koji je učestvovao u najvećim pljačkaškim privatizacijama", rekao je u sinoćnoj emisiji Insajder na Prvoj.

Onda je nastavio: "Rekao sam Vulinu "gde si baš našao tetku". On mi je rekao da je to istina. Ja sam rekao: "Je l" možeš da mi objasniš kad se to dogodilo?".

A onda mi je on rekao: "Pa to je bilo pre nego što smo ušli u vlast", preporičao je Vučić razgovor s Vulinom. Veoma je važno, kaže, što je to bilo pre nego što je Vulin bio na vlasti. Vučić je dodao i da u Vulina ima poverenje.

Upitan kakve veze ima njegovo poverenje, jer on nije ni tužilac i sudija, kazao je da baš zbog toga očekuje od nadležnih institucija da sve ispitaju.

Na utisak voditeljke da nakon njegovih izjava u kojima brani pojedine funkcionere, tužioci odustaju od istraga, rekao je da je siguran da to nije tako i još jednom pozvao da se sve afere ispitaju.

