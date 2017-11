ŠORMAZ O ORIĆU: Lovočuvari ne hapse, već policija

- Prvi put čujem da on dolazi u lov u Srbiju. Pitanje je kako on uđe u zemlju, a ne šta on radi kad uđe. Dakle, na pitanja o Oriću i njegovim tvrdnjama da dolazi u Srbiju treba da odgovori policija. Ako je legalno ušao u zemlju, može legalno i da lovi, a ako je nelegalno ušao, nelegalno i lovi. Čak i u slučaju nelegalnog lova, lovočuvari ne mogu da hapse, već prijavljuju policiji - objašnjava Šormaz.

foto: Zorana Jevtić

U slučaju zakonitog lova, Orić bi, prema rečima našeg sagovornika, morao da za lov u Srbiji pribavi najmanje tri dokumenta: lovnu kartu, oružani list i dozvolu za lov, što je sve u ingerencijama korisnika lovišta. Kako napominje, i turističke agencije pružaju te usluge. On kaže da su kod nas korisnici lovišta „Srbijašume“, „Vojvodinašume“, lovačka udruženja, nacionalni parkovi, pa čak i privatne firme.

Podsećamo, ratni komandant Srebrenice Naser Orić je u ekskluzivnom razgovoru za Kurir izjavio da dolazi da lovi divljač u lovištima po Srbiji i da je poslednji put bio prošle nedelje! Tvrdi da slobodno ulazi u našu zemlju sa ispravama na kojima stoji njegovo ime!

Poslušajte audio snimak:

