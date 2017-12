DAČIĆ O POTERNICI ZA HARADINAJEM: Srbija je nije povukla, preduzećemo sve pravne mere

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Srbija nije povukla ni poternicu ni celu optužnicu protiv premijera Kosova Ramuša Haradinaja i podsetio da je on sa poternice Interpola skinut na zahtev UNMIK-a.

"To ne znači da su poternice povučene i preduzećemo sve pravne mere da to ispravimo. Postoji velika politizacija tih poternica jer kada dođe do hapšenja u pojedinim zemljama, one na ta hapšenja ne gledaju nepristrasno", rekao je Dačić novinarima uoči sednice u Beogradu Glavnog odboru Socijalističke partije Srbije, čiji je predsednik.

On je dodao da Srbija neće odustati od gonjenja onih koji su osumnjičeni za najteža dela nad državljanima Srbije.

"Povlačenje poternice značilo bi da smo mi odustali od gonjenja, a mi to, naravno, nismo učinili. Ne samo da nismo povukli poternicu, nismo povuklli ni celu optužnicu. Tragamo za njima i to ćemo uvek činiti", kazao je Dačić.

Ministar pravde Kosova Abelard Tahiri kazao je prethodno u petak uveče prištinskim novinarima da je Interpol ukinuo poternicu protiv Haradinaja i još 17 osoba koje je u Interpolu dostavila Srbija.

