MILORAD DODIK IDE U TRKU ZA PREDSEDNIŠTVO BIH: Spreman sam da branim interese Srba u Sarajevu!

Dodiku uskoro ističe drugi četvorogodišnji mandat na mestu predsednika RS, pa je, kako kaže, sasvim logično da uđe u trku za mesto u Predsedništvu BiH.

- Stalno me pitaju o kandidaturi, a to zapravo deluje sasvim logično. Imajte u vidu da sam u dva mandata bio predsednik RS, a po ustavu nemam pravo da se opet kandidujem... Takođe, predsednik sam partije koja ima najveći uticaj danas, pa je logično da se kandidujem za Predsedništvo. To je jedino mesto koje se sada otvara, ja nisam nešto posebno zainteresovan, ali to je jedino moguće. Ako postanem član Predsedništva, zalagaću se za poštovanje ustava BiH i dovođenje Bosne u ustavne okvire - navodi Dodik za Kurir. Kako kaže, neki bi da „osokole međunarodnu zajednicu kako bi mu navodno nešto zabranila“, ali svaka zabrana, ocenjuje on, značila bi da je već pobedio na izborima.



Dodik ističe da je spreman da ide bilo kuda da brani interese RS, ali dodaje da, ukoliko postane član Predsedništva BiH, ipak neće ići u Sarajevo ako bude bilo provokacija.

- Nisam čovek koji trpi provokacije. Sednica može da se drži i putem video-linka - navodi on. Inače, Dodik ne skriva da bi jednom opet mogao da se vrati na čelo RS. Ustav mu sada ne dozvoljava treći uzastopni mandat, ali to neće biti prepreka za četiri godine. Izbori u BiH su u oktobru.



Kurir / B. K.

Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Foto: Marina Lopičić