VUČIĆ U ZRENJANINU: Sledeći parlamentarni izbori biće 2020, a predsednički 2022, kao i beogradski

BEOGRAD - Aleksandar Vučić danas je posetio Zrenjanin gde je prisustvovao polaganju kamen-temeljca za fabriku bakarnih žica "Essex Europe" i gde se u Gradskoj upravi Zrenjanina sastao s rukovodstvom te velike kompanije u čijoj će fabrici biti zaposleno 160 Zrenjaninaca.

Posle sastanka sa rukovodstvom kompanije, Vučić se obratio javnosti rekavši da je ovo značajan dan za srednji Banat u borbi protiv nezaposlenosti jer će mnogi Zrenjaninci dobiti posao a to će biti značajno i za njihove porodice, njihovu decu i njihov ostanak.

O izborima

Vučić je rekao i da će sledeći parlamentarni izbori biti 2020, a predsednički 2022, kao i beogradski i onda poručio opoziciji da im se, učestvovao on ili ne na tim izborima, "isto piše".

- Biće poraženi ubedljivo - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara o eventualnim parlamentarnim izborima.

Istakao je da se SNS ne rukovodi stranačkim interesima, što se, kaže, videlo i sa beogradskim izborima, dok neki, kako je primetio, sa koliko god i kako god da izgube oni bi da izgube ponovo i to još gore i sa većom razlikom, a možda do 2020. godine skupe zajedno 20 odsto glasova. On je dodao i da je opozicija htela da im puna kasa Beograda padne u ruke, dok ih drugi rezultati izbora u drugim mestima i ne interesuju.

Na pitanje novinara kako komentariše podršku Hrvatske i Slovenije Kosovu kada je reč o EU integraciji, Vučić je prokomentarisao: A šta ste drugo očekivali, dodajući za Sloveniju da je pojačala retoriku jer će i njih neko sutra da pita da li će 50.000-60.000 Srba u toj državi dobiti status nacionalne manjine.

- A mi ćemo ih svakako pitati - rekao je Vučić.

Na novinarsko pitanje podržava li promenu imena Zrenjanina u Petrovgrad, Vučić je rekao da se time ne bavi i da će biti onako kako građani odluče, pa se onda obratio gradonačelniku: "Čedo, imaš problem sa vodom i grejanjem, ti to sredi a ja ću da se bavim putevima... Inače kad sam pričao sa gradonačelnikom čini mi se da je on naklonjen promeni...

