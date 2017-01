AKADEMIK ĆOSJA ZA UJEDINJENJE SA ALBANIJOM: Ovako bih podelimo teritoriju sa Srbijom

To bi, kaže, podrazumevalo da severni deo Kosova pripadne Srbiji, a Kosovu Preševska dollina, kako Albanci nazivaju područje Preševa, Bujanovca i Medveđe.

Ćosja je u izjavi za televiziju Kljan Kosova, a prenosi prištinski portal Ekspres, rekao da je cilj Prištine da Kosovo pripoji Albaniji.

Govoreći o pomirenju između Albanaca i Srba, Ćosja navodi da za sada taj proces nije moguć."Pitanje granica može biti rešeno tako što bi Preševska dolina pripala Kosovu. To nije lako, a mi mislimo i da Srbija odbacuje ovu ideju. Ali to je koncept na koji mi uvek mislimo. Ovo je jedini način za rešavanje sporova sa Srbijom ", tvrdi on.

Njegova vizija je, kaže, da će Albanija i Kosovo biti ujedinjeni."To nije samo u našem interesu, već je u interesu celog regiona Balkana", naveo je Ćosja.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: Youtube Printscreen