ČANAK OPLEO PO DAČIĆU: Klečanje pred vladarom Kremlja nije patriotizam nego veleizdaja

"Kada jedan političar, uz to i potredsednik Vlade, brani interese druge države i to na štetu svoje, kako se to zove? Danas je u Srbiji sve prisutnija teza da naš javni intreres mora biti podređen ruskom državnom interesu. Takva politika ne može biti drugačije označena osim kao veleizdaja", navodi Čanak.

Kako kaže, zamenjujući teze, manipulišući, Ivica Dačić bi hteo da nas ubedi da je reč o patriotizmu, ali je sve manje onih koji su spremni da mu veruju. Prema njegovim rečima, lažni patriotizam Dačića je na primeru Vojvodine ovako izgledao: "Kada je Dačićeva stranka, SPS, nasilno rušeći autonomiju Vojvodine, preuzimala vlast - naša pokrajina je bila među najrazvijenijim u Jugoslaviji. Odnos Vojvodine i Slovenije u razvoju je iznosio 1:1,4.

Foto: Dragana Udovičić

Na kraju vladavine zločinačke formacije na čelu da Dačićevim šefom Miloševićem, posle samo jedne decenije - odnos razvoja Vojvodine i Slovenije je iznosio 1:8. Od gotovo izjednačenog razvoja Vojvodine i Slovenije, za samo jednu deceniju Vojvodina je toliko osiromašila i opljačkana da je Slovenija postala čak 8 puta razvijenija od nje.

"Kako je dodao, tačno toliko puta je svaki građanin Vojvodine živeo lošije, za toliko puta su uniženi životi ljudi u našoj pokrajini. Čanak kaže da ni "tatarske horde u srednjem veku nisu pljačkale i uništvale tom brzinom kao vladavina SPS".

"Tako izgleda odbrana Srbije od strane SPS-a i Ivice Dačića", dodao je on. Čanak takođe kaže da će "neka buduća istraga i istorija će pokazati koji su sve karteli punili i pune kofere Dačiću" da bi nas udaljavao od Evrope, a to znači i od pravne države i uređenog društva.

"Cilj Dačića i njegovih saveznika je zadržavati Srbiju u stanju u kome je moguće nekažnjeno pljačkati, huškati i širiti mržnju. Nikada nećemo pristati da se klečanje pred autoritarnim vladarem iz Kremlja predstavlja kao vrhunac patriotizma u Srbiji", zaključio je Čanal.Prema njegovim recicma, našem društvu je potreban mir - mir u zemlji, mir sa susedima i stabilno evropsko okruženje čiji deo moramo što pre postati.

Autor: Tanjug,Foto: Marina Lopičić