KAKO SE KALIO JOVICA STANIŠIĆ: Šta sve zna bivši šef SDB i ko se toga u Srbiji plaši

U Beogradu je 2001. otvorena kafana „Pavle Korčagin“. Jedan sajt za ljubavne sastanke stavio je junačkog sina na naslovnicu, ime su mu prisvojili tviteraši...



Neko ih je ipak debelo pretekao. Korčagin je bilo prvo kodno ime mladog Jovice Stanišića u vreme kad je (1975) počeo da radi u Službi državne bezbednosti (SDB). Da li zato što je sam voleo ovaj ideološki pravolinijski lik, ili što su drugi u njemu videli čvrstog momka za koga akcije obračuna s neistomišljenicima predstavljaju pozitivno društveno ponašanje - nije poznato.



Uz predanost poslu zaradio je i drugi nadimak - Tuhač, prema najmlađem maršalu Sovjetskog Saveza Mihailu Nikolajeviču Tuhačevskom, koji je, baš kao i on Miloševiću, bio trn u oku Visarionoviču. Načelnika štaba Crvene armije zvao je „malim Napoleonom“. I sudio mu, baš kao što se danas sudi Stanišiću u Haškom tribunalu. Tuhačevski nije preživeo Staljinovu veliku čistku: pogubljen je kao zaverenik, trockista, 1937, rehabilitovan 1957.



Kad je u Beograd stigao sa oslobađajućom presudom maja 2013, državni vrh ga nije sačekao. Strepeli su. Šta li će Ledeni izvući o njima? On mnogo zna i u Srbiji nema status heroja kao brojni generali. Na aerodromu „Nikola Tesla“ našao se tek košarkaški as Predrag Danilović. Izbegavši novinare, poručio je da će „biti vremena za široku priču“. Ali ovaj čovek još mudro ćuti, i dalje je misteriozan.Ko je on zapravo i zašto ga se ljudi toliko plaše?Još je Radmilo Bogdanović (šef MUP Srbije) sumnjao da se mladi obaveštajac Korčagin zaigrao (Stanišić je priznao da su ga istraživali godinu dana, navodno zbog curenja podataka). Za prvog čoveka službe postavio ga je ministar Zoran Sokolović tek kad se „uverio da ne radi protiv Miloševića“. Tako je počela da nastaje i legenda o Ledenom. Novi nadimak je dobio zbog mirnoće (hladnoće) kojom je rešavao i najkomplikovanije situacije.

„Spoljna mirnoća sakriva vulkan unutra“, tvrdile su njegove kolege.Prethodno se iskalio u slučajevima koji su s pažnjom bili praćeni širom planete a da o tome ovdašnja javnost nije imala pojma....

