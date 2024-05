PLANINSKI BICIKLIZAM: Pripreme reprezentacije Srbije u Vrdniku

Reprezentativci Srbije u planinskom biciklizmu pod vođstvom direktora reprezentacije Olivera Štrpca su se okupili u Vrdniku na pripremama za predstojeće Evropsko i Balkansko prvenstvo.

Selektor Bojan Đurđič je pozvao 14 takmilara i takmičarki.

To su Bojan Manojlović (senior), Damjan Stanišić (do 23), David Demer (do 23), Vladimir Antonijević (junior), Igor Davidov (junior), Stefan Davidov (junior), Bojana Jovanović ( seniorka), Teodora Savić Popović (seniorka), Iva Škrbić ( juniorka), Mila Starčević (kadetkinja), Natalija Vasiljević ( kadetkinja), Joakim Klačar (kadet), Borši Čongor (kadet), Milan Stojadinović (kadet).

–Vrdnik iz manifestacije u manifestaciju izrasta u veliki centar biciklizma. Predstoji nam 18. maja Balkansko prvenstvo, zatim “Tour de Fruška” pa prvenstvo Srbije. Zahvaljujem su u ime svih biciklista i u svoje ime predsedniku Vojvođanske asocijacije biciklističkih klubova Ivanu Arpašu domaćinu ovih priprema – kaže predsednik Biciklističkog saveza Srbije Dušan Gojić.

Kurir sport