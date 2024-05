UŽIVO: ĐOKOVIĆ - KARBALJES BAENA! Španac je sledeći na Novakovom meniju u Parizu! SVE BITNE INFORMACIJE O MEČU

Novak Đoković će u drugom kolu Rolan Garosa igrati protiv Španca Roberta Karbaljesa Baene, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.

UŽIVO:

Novak Đoković - Roberto Karbaljes Baena (15.50)

PRVI SET:

UOČI MEČA:

Najbolji teniser planete, Novak Đoković, u drugom kolu Rolan Garosa igraće protiv Roberta Karbaljes Baene, trenutno 63. igrača na ATP listi. Do sada su se Đoković i Karbaljes Baena sastajali dva puta i oba puta je slavio Novak i to bez izgubljenog seta (na US Openu 2019 kada je bilo 6:4, 6:1, 6:4 i četiri godine kasnije na Australijan openu - 6:3, 6:4, 6:0).

Dakle, prema svim parametrima Novak je apsolutni favorit na ovom meču i sve osim Đokovićevog ubedljivog trijumfa bila bi senzacija, što se može primetiti i po kvotama na kladionici.

Ako vaz zanima šta sve čeka Novaka na ovom meču više možete pročitati na sledećem linku:

Takođe, neposredno uoči ovog meča organizatori Rolan Garosa održali su vanrednu konferenciju za medije gde su najavili radikalne mere do kraja turnira:

