KURIR POSETIO JEDINU SRPSKU PORODICU: Crkvu u južnoj Mitrovici bi ponovo satrli da nije nas!

Uvukao se strah od novog albanskog pogroma među Srbe i severno i južno od Ibra. Gore, severno, ipak je lakše, gore je narod zajedno, drže se jedni drugih. Teško, mnogo teže je dole, na južnoj obali Ibra - u celoj južnoj Mitrovici živi samo jedna jedina srpska porodica, u porti manastira Svetog Save.

Deca mu pomažu u službi... Sveštenik Stojanović

Kako oni preživljavaju nove teške dane koji se nadvijaju nad Srbima na Kosovu, sami, njih šestoro - sveštenik, otac Nenad Stojanović, njegova supruga Tatjana, njihova četiri sina, sve jedan drugom do uveta...Na kapiji crkve je bodljikava žica. Žica je i na visokom betonskom zidu svuda okolo, koji sa južne strane natkriljuju jedino osmatračnice iz kasarne tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga. Život kao u logoru... Sa istočne strane porta je razgrađena, tu nema ni bodljikave žice, može da uđe kad kome padne na pamet.- Ne izlazim iz porte u mantiji. Rečeno mi je da to nije bezbedno. Sedimo u kući, slušamo vesti, pratimo ovu najnoviju situaciju... Gledam da, ako gore dođe do krize, budem spreman da decu i suprugu prebacim preko Ibra, među naš narod, a meni je mesto ovde u ovoj svetinji - kaže otac Nenad.

Svetinja spaljena 2004... Manastir Svetog Save

I dvorište crkve puno je koturova bodljikave žice, tu Nenadovi sinovi Dimitrije (8), Filip (5), Marko (4) i Lazar (1,5) provode detinjstvo, na ulicu niti smeju niti izlaze.- Nije ovo život kakvim vi živite u miru. Ovde se spava na jedno oko... Ali jedno me drži - ovde sam s Božjim blagoslovom i blagoslovom Svetog Save, u njih se ja uzdam, ovde sam da dam primer drugima, da čuvam ovu svetinju, koju bi, da nas nije, ponovo pregazili, spalili, satrli, kao 2004. godine. Boga molim da nas čuva - kaže otac Nenad.Posle martovskog pogroma 2004. crkva je samo delimično obnovljena. Od ikonostasa je ostao samo mali, nagoreli deo. Skoro, pre neki dan, neko je u portu ubacio mrtvu mačku, smeće ubacuju svaki dan... Groblje u porti satrveno, polomljeni stari kameni krstovi...- Liturgiju često držimo sami... Ja držim službu, deca mi pomažu, supruga je za pevnicom - kaže otac Nenad.On i njegovi u porti u svom domu kraj crkve svete kao svetionik, kao neka starostavna tvrđava. Svedoče još oni o jednom narodu koji je nekad živeo tu, a onda je proteran...

Albanci za Kurir

NIKAD NISMO BILI JAČI



Albanac iz južnog dela Mitrovice Adem Dobra kaže da zid treba srušiti „zato što zidovi odvajaju ljude“.

- Ovaj zid ne odgovara nikome, ali treba ga srušiti tako da ne dođe do sukoba, treba da se dogovore oni na vrhu - smatra Dobra.



Njegov sunarodnik Ibrahim je ratoborniji.

- Most smeta i Albancima i Srbima.Treba ga srušiti, i to što pre. I ne zaboravite jedno, Albanci nikad nisu bili jači - rekao nam je Ibrahim.

Autor: Foto: Zoran Šaponjić