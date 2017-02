Momir Stojanović: ROSU na smemo da pustimo na sever

Bivši načelnik VBA Momir Stojanović upozorava da je bezbednosna situacija na severu Kosova mnogo složenija nego što je to predstavljeno javnosti.

- Vrlo je realno da ovo može da kulminira kako se pregovori Beograda i Prištine u Briselu budu primicali kraju. Dolaze na red sve teže stvari. A upravo ta kulminacija, siguran sam, nije plan samo Hašima Tačija i njihovih institucija. Ubeđen sam da iza svega ovoga što se dešava, destabilizacije i izazivanja haosa, stoji neko mnogo veći i moćniji - navodi Stojanović.



On ističe da su pred nama teški dani.

- Moramo da budemo razumni i treznih glava. Predstoje nam teški dani, ulazimo u turbulentan period, a za nas je važno da ne popustimo ulasku jedinice ROSU na sever Kosova. To je ta crvena linija koju ne smemo da popustimo. Ako to uradimo, više ništa neće biti isto - komentariše Stojanović.





