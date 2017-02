Zoran Dragišić: Srbija moćnija, Albanci bi sigurno izvukli deblji kraj!

Ukoliko bismo bili dovedeni u situaciju da reagujemo, kaže on, to bi za Albance na Kosovu bilo mnogo bolno

Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, ocenjuje za Kurir da je Srbija oružano daleko moćnija od Kosova, te da bi, u slučaju da dođe do bilo kakvih sukoba, kosovska strana izvukla deblji kraj.



Ukoliko bismo bili dovedeni u situaciju da reagujemo, kaže on, to bi za Albance na Kosovu bilo mnogo bolno.

- Porediti Kosovo i Srbiju u vojnom potencijalu apsolutno je besmisleno. Srbija je superiorna i, u slučaju da dođe do bilo kakvih sukoba, nama bi bila dovoljna samo Žandarmerija, ne bismo morali vojsku da angažujemo - navodi Dragišić.



On ističe da je najvažniji deo bezbednosnih snaga Kosova specijalna policija ROSU.

- Kosovo nema vojsku, odnosno nema prave oružane snage. Jedina njihova borbena snaga je ROSU, koji ima oružje i oklopne automobile, ali to su policijska sredstva, oni su slabije opremljeni i sa slabijim kadrovima nego, na primer, srpska žandarmerija. Međutim, Kosovo ima terorističke organizacije, poput OVK i ostalih koje su nastale iz nje. Ta teroristička infrastruktura na Kosovu postoji i ona može biti pretnja u eventualnom sukobu - objasnio je Dragišić.



E.K.



