ŠTA KAŽU ZVEZDE: Vučić i Dačić u centru skandala!

Zvezde u 2017, barem prema tumačenju astrologa Vladimira Vlajića, i neće nam biti baš naklonjene - boljitka nema i više se zadužujemo.



A dok mi smrtnici nastavljamo da se borimo kako bismo napunimo frižider i platili račune, našim političarima predstoji burna godina - skandali, muke sa zakonom, izneverena prijateljstva, osvetoljubive žene...





Aleksandar Vučić, premijer Srbije

IZDAĆE GA PRIJATELJ



Već tokom januara odmerava ko su mu prijatelji i odani saradnici. Međutim, tu će ga neko njemu blizak razočarati. Donosi neke neočekivane odluke tokom februara. Od aprila do oktobra pokušava da se prilagodi nekim novim svetskim trendovima i promenama. Generalno, ovo je za njega godina nadgradnje nečega što je radio do sada. Trudiće se da menja svoju sliku u javnosti, ali u tome ga može omesti skandal koji se dešava u junu.



Ivica Dačić, šef diplomatije

PRIVATNI PROBLEMI, MUKE SA ZAKONOM



Ulazi u dobru godinu. Uspeva da nadjača svoje neprijatelje. Više će ga mučiti privatni od poslovnih problema. Postaje impulsivniji i emotivniji u javnim nastupima. Dobija nečiju podršku od marta. Imaće jako burno proleće i leto. Trebalo bi da pripazi na svoje zdravlje i pazi se skandala vezanih za promenu zakona. Dobiće neko bitno strano priznanje krajem zime ili početkom proleća. Tokom jeseni dobiće na popularnosti.

Tomislav Nikolić, predsednik Srbije

UTICAJNI MU OKREĆU LEĐA



Dosta mu je komplikovana situacija od avgusta 2016. Pokušava da se udruži sa ljudima koji su uticajni, ali to i dalje nije zadovoljavajuće. Uticaj ljudi sa strane jača, a on se sve teže snalazi. Od kraja marta dešavaju se srećne okolnosti koje će mu pomoći da održi položaj i dalji uticaj. Početkom leta suočava se sa ozbiljnim dilemama. Imaće štetu, ali neće biti gubitnik. Upornost mu je jaka, ali kasno koriguje put kojim treba da dođe do cilja.

Vojislav Šešelj, šef radikala

TAJNE IZ PROŠLOSTI SE VRAĆAJU



Sledi mu godina sa dosta iskušenja. Oslanja se na podršku stranaca, i bukvalno i figurativno. Ima aspekte žrtve u prvoj polovini 2017. Druga polovina godine mu je mnogo bolja. Obazriviji je i ima veću popularnost. Neumerenost je i dalje njegova najveća mana. Otkriće se neke stvari iz prošlosti koje će mu naneti štetu. Brinuće za nekoga iz kruga porodice, a i sam će verovatno biti hospitalizovan krajem zime.

Vuk Jeremić, mogući kandidat za predsedničke izbore

ULAZI U ČUDNA PARTNERSTVA



Javno će se više aktivirati od početka aprila. Kroz navodno samostalan angažman počinje da se bavi „bitnim stvarima“. Da bi dobro funkcionisao i bar delom ostvario ono što planira, ulazi u neka čudna partnerstva. Pokušaće s nečim inovativnim, ali teško da će to skroz proći. Savet je da se vrati na međunarodnu scenu. Tu će imati više uspeha i javnih nastupa. U privatnom životu želeće promene, ali tu sledi neprijatno iznenađenje.

Dragan Šutanovac, lider Demokratske stranke

ŽENE MU SPREMAJU AFERU



Od kraja januara do sredine aprila očekuju ga razni udari. To će biti posledica odluka koje je donosio tokom ove godine. Od proleća ga očekuje mnogo stabilnija situacija, i privatno i poslovno. Osloniće se na tamnijeg muškarca i svetliju žensku osobu. Žena bi svakako trebalo da se čuva - pokreću potencijalno loše skandale tokom maja i jula. U drugoj polovini godine ima stabilniju energiju i podršku pravih ljudi.





