VUČIĆ U BERLINU: Zahvalni smo kancelarki Merkel na smirivanju tenzija na Balkanu

On se zahvalio Merkelovoj na smirivanju tenzija na Balkanu.

- Situacija jeste turbulenta, ali se mir može očuvati. Mi Zapadni Balkan vidimo kao mesto budućeg ekonomskog rasta za ceo region. Na dobrom smo putu što se tiče ekonomije. Imamo još mnogo toga da uradimo u Srbiji, posebno oko vladavine prave i efikasnosti pravosudnog sistema - rekao je Vučić.On je istakao da su vođeni pregovori sa BiH i Prištinom.

- Često smo teške stvari sprovodili u delo i mislim da smo zaslužili poštovanje i najjače zemlje u EU. Zadovoljni smo kako Nemačka tretira Srbe koji ovde rade, želimo da pokažemo kakav je naš odnos prema onim Nemcima koji su živeli ovde i koji sada žive - rekao je Vučić i naveo da mu je drago što Merkelova prepoznaje trud Srbije kada je reč o migrantima.

- Zahvalan sam Merkelovoj na pomoći oko tog problema. Želimo da pokažemo humano lice kada je reč o migrantskoj krizi - rekao je premijer i dodao da će Srbija podići prvi spomenik Podunavskim Nemcima posle nešto više od 70 godina..

Vučić je reako da je sa njom razgovarao i o povećanju nemačkih investicija u Srbiji. On je i naveo da mu je drago što Merkelova prepoznaje trud Srbije kada je reč o migrantima.

-Zahvalan sam Merkelovoj na pomoći oko tog problema. Želimo da pokažemo humano lice kada je reč o migrantskoj krizi - rekao je Vučić.

Vučić se zahvalio Merkelovoj na prijemu.

Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je večeras na konferenciji sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem da je Srbija na pravom putu.

Ona je istakla da je on sproveo velike reforme koje su omogućile investicije i ispunio je sve uslove za pregovore sa EU, što potvrđuje i otvaranje dva poglavlja u februaru.

- Želim da mu kažem da nastavi te reforme po pitanju pravne države i to je bila jedna od tema naših razgovora. Takođe, NVO moraju da budu važni partneri vladi, mora postojati sloboda medija, što je jako važno. Kada govorimo o reformama, niko ne prisiljava Srbiju na to, već je to u njenom interesu. Državna preduzeća su takođe napredovala i Srbija je na pravom putu. Moramo da se borimo za stabilnost i Vučić je uvek bio za to da razvoj u regionu mora da bude miran razvoj, što nije jednostavno. Ove reforme su jako bitne i hrabre, i odnosi sa Kosovom su bolji - rekla je Merkelova.

Premijer Aleksandar Vučić doputovao je u Berlin gde se sastao s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Vučić je ranije uoči sastanka izjavio da očekuje dobre razgovore sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel danas u Berlinu i da veruje da će se razgovarati o bilateralnim odnosiuma, regionu, o evropskom putu Srbije, ali i o dijalogu Beograda i Prištine. Rekao je i da će, što se regiona tiče, imati priliku da o tome Merkelovoj iznese svoje mišljenje i da će i taj razgovor doprineti stabilizaciji stanja na zapadnom Balkanu

Autor: Foto: Vlada Srbije