VUK JEREMIĆ PORUČIO: Srbija može mnogo bolje

Vlast građanima poručuje da se strpe i čekaju bolje sutra, podsetio je Jeremić, koji se plaši da na ovakav način, to bolje sutra nikada neće stići.



Kako se ističe u saopštenju CIRSD, Jeremić je najavio da će zahtevati da u Srbiji postoje jasni, fer i jednaki uslovi za poslovanje svih, bez obzira na poreklo ili stepen bliskosti sa vlašću.



"Kao predsednik Srbije", rekao je Jeremić, "radiću na stvaranju kvalitetnih i dobro plaćenih radnih mesta, na obnovi industrije i dolasku investitora sa visokom poslovnom etikom koji donose sopstveni kapital i moderne tehnologije".



Zalagaću se za veće ciljane investicije u proizvodnju i infrastrukturu, za podsticanje lične potrošnje i za otvaranje novih tržišta za našu privredu u svetu, izjavio je Jeremić u punoj sali Skupštine opštine Trstenik.



On je naglasio da jedan od najznačajnijih državnih prioriteta mora biti transformacija i preporod poljoprivrede i ukazao da je prirodno da jedna od okosnica srpske poljoprivrede treba da bude povrtarstvo i voćarstvo.



Kao prvo, založiću se za zabranu prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima, poručio je Jeremić.



On je dodao i da će insistirati na izgradnji infrastrukture koja je u nacionalnom interesu, pre svega Moravskog koridora, autoputa Pojate-Preljina.



Ne razumem zašto se, umesto toga, forsiraju projekti poput autoputa prema Albaniji! Čija je to ideja? Možda Tonija Blera i drugih savetnika ove Vlade, rekao je Jeremić.

