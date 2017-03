VULIN: Kampanja DOS kandidata puna je laži i blata

"Kada su u pitanju DOS kandidati, koje predvode Vuk Jeremić i Saša Janković, ovo je kampanja brutalnih laži i blata. Kada nemate politiku, naravno da vam preostaje da lažete", rekao je Vulin. To se, kako je rekao, najbolje vidi u gostovanju Vuka Jeremića na jednoj televiziji gde je izneo "niž laži za brojeve koje je Angela Merkel izgovorila o rastu srpske privrede".

"Iz Jeremića govori mržnja i zavist. Slagao je za brojeve koje je Angela Merkel izgovorila. Ovo je kampanja laži i blata", rekao je Vulin i dodao da samo kandidat vladajuće većine Aleksandar VUčić izlazi sa konkretnim rešenjima, planom.

On kaže da se Vučić ne libi da ispravi Angelu Merkel i da je to učinio i za privredni rast Srbije, da Merkelova retko hvali političare druge države, ali da hvali Vučića i da je za to bio potreban mukotrpan rad.Prethodna vlast, naglašava, dovela je Srbiju na loš glas, jer su njeni lideri lagali - lagali Rusiju, ali i EU nebrojeno puta."Nije ovo trka za predsednika Srbija, oni su napravili izbore za Aleksandra Vučića. Oni hoće da budu on, ne na njegovoj funkciji, već da budu on", smatra Vulin i dodaje da se na političkoj sceni nikada nije pominjala porodica nijednog lidera, već da se to čini samo kada je Vučić u pitanju.

Za Vuka Jeremića kaže da nije nov čovek na političkoj sceni, da je u njegovo vreme došao EULEKS na Kosovo."Ta Srbija je izbacila UNMIK i dovela EULEKS, gde nema Kine i Rusije. Vi posle toga kritikujete politiku Vlade Srbije, a Srbija u diplomatskom smislu nikada nije bila jača", kaže Vulin i dodaje da je oko formiranja vojske Kosova ceo svet rekao "ne može" i stao uz Srbiju.

