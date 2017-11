SUNCE SE VRAĆA U SRBIJU: Od srede do subote očekuje se sunčano i toplije vreme

Mestimično slab mraz i magla, a u toku dana na jugozapadu Srbije pretežno sunčano, prognoza je meteorologa za ovaj ponedeljak. U ostalim krajevima biće umereno do potpuno oblačno, ali uglavnom suvo. Slaba kiša moguća je samo na severoistoku zemlje.

Vetar slab i umeren, zapadni. Najniža temperatura od minus 4 do 3 stepena, a u tokui dana javiša od 6 do 13 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno tokom dana, ali suvo, uz slab i umeren zapadni vetar.

Najniža temperatura oko 3 stepena, najviša oko 10. Od srede do subote jutra će biti mestimično maglovita, dok će tokom dana biti pretežno sunčano vreme i nešo toplije. U nedelju će zahladiti, a u nižim će predelima biti povremeno kiše, na planinama i snega. Razvedravanje meteorolozi očekuju opet od narednog utorka.

(Kurir.rs/Tanjug)

Foto Profimedia

Kurir

Autor: Kurir