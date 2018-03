VI PITATE, STRUČNJAK ODGOVARA: Ne koristite računar pred spavanje

Pitanje: Već duže vreme patim od nesanice. Koristim lek „bromazepam“ od 3 mg. Pre spavanja uzimam jednu tabletu, nekako zaspim, ali mi je san dosta slab i kratko traje, najduže četiri sata. Ako legnem u ponoć, u četiri ujutro moram da ustanem. Vreme od 20 do 24 sata provodim uz računar, pa me interesuje da li je i on uzrok mojih problema?



(Marko Z., 40)



Odgovor: Ukoliko već duže vreme koristite „bromazepam“ i ne dobijate željene rezultate, bilo bi neophodno da se obratite lekaru koji vam je taj lek prepisao da biste uskladili terapijske doze ili eventualno promenili lek. Upotreba ovog leka, kao i sličnih lekova iz iste grupe, nekontrolisano i van terapijske doze može da dovede do ozbiljnijih posledica.



Važno je da znate da lek može samo delimično da popravi vaše stanje. Problemi sa spavanjem često su posledica loše organizovanih dnevnih aktivnosti, stresa ili pogrešno naučenih obrazaca ponašanja. Pokušajte da napravite reorganizaciju svog dana, napravite balans aktivnosti da podjednako budu zastupljene fizičke i mentalne.



Što se tiče vremena koje provodite ispred kompjutera, svakako je predugo, a naročito je nezdravo koristiti računar u vreme koje je predviđeno za uspavljivanje. Trebalo bi da pođete na spavanje sat pre ponoći, nemojte uveče da pijete kafu i pušite i obavezno ugasite svetlo. Ako niste u stanju da sami prevaziđete ovaj problem, onda vam savetujem da se obratite lekaru ili psihoterapeutu, pa da zajedno nađete rešenje.



Kurir / Psihoterapeut Jovanka Lalović

Kurir

Autor: Foto: Shutterstock , Foto: Printscreen