(FOTO) UHAPŠENI JER GAJE KANABIS: A kada vidite njihovu NOVOGODIŠNJU JELKU, plakaćete od smeha!

Policajci su pronašli dvoje ljudi osumnjičenih za uzgajanje marihuane, našli su njihovu malu farmu, a kada su ušli u njihov dom, imali su i šta da vide.

Par se lepo spremio za novogodišnje praznike, ali umesto da ukrase jelku, oni su ukrasili biljku marihuane. Policija je objavila ovu fotografiju na društvene mreže, a internet je poludeo.

Not your traditional Xmas Tree! Two arrested in Cheltenham on suspicion of cannabis cultivation. pic.twitter.com/hpPgEX8YDL