SLETANJE U SLUČAJU NUŽDE: Avion se prinudno spustio da bi putnici išli u WC

Posada aviona boing 767 potvrdila je da toalet u avionu nije ispravan za korišćenje, i to u trenutku kada je ostalo 90 minuta do Pariza. Putnicima, kojih je bilo 172, data je prilika da imaju pauzu za toalet, iako bi avion u tom slučaju kasnio dva sata. Tim inženjera je za to vreme uspešno popravio sve neispravnosti.

Iz “Britiš ervejza“ su rekli da im je žao što su morali neplanirano da slete, ali da je bezbednost putnika na prvom mestu.

(Independent)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia