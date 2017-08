(VIDEO 18+) SCENA SEKSA ZBOG KOJE JE SVET ODLEPIO: Džon Snou je vodio ljubav sa svojom tetkom! Zvezde serije konačno progovorile o šokantnim scenama

U velikoj završnici nove sezone hit serije 'Igre prestolja' u konzumiranju zabranjene ljubavi mogli smo pratiti Deneris i Egona Targerijena, koji su inače u krvnom srodstvu, samo što to još nisu saznali.

Međutim gledaoci to već odavno znaju i zato su vruće scene zabranjenog seksa i te kako šokirale celi svijet koji sada s nestrpljenjem iščekuje završnu, osmu sezonu serije, čije je emitovanje planirano za 2018. ili 2019. godinu.

Emil Klark i Kit Harington, koji tumače spomenute likove, otkrili su kako je bilo snimati ove nimalo lake scene.

"Mislim da oba lika znaju da je to pogrešno i da će im to prouzrokovati mnogo problema, ali znate kada nešto intenzivno osećate prema nekome i prolazite skupa kroz sve te događaje, onda se i ovo dogodi, jednostavno dođe poput brzog voza", rekao je 30-godišnji Kit i dodao kako su te scene bile neizbežne i kako je većina gledaoca već na polovini sezone znala da će se to kad-tad dogoditi.

S druge strane Emili, koja u seriji tumači lik Deneris, a Kitu je zapravo ujna, složila se da je bilo izuzetno čudno snimati to, pogotovo zato što su, unatoč čestim susretima na setu, tek u sedmoj sezoni imali zajedničke scene.



"Za nas je to bilo jako čudno. Obično kad počnete snimati neki projekt upoznate svoje kolege glumce i s vremenom stvorite neku hemiju pred kamerom, a sada poznajete nekog sedam godina, no zapravo ste samo pratili njen lik na ekranu. Stoga je ovo jedinstven događaj, pogotovo kad znate da to gleda celi svet', zaključio je Kit, a poznata plavuša koju je ova uloga i te kako proslavila složila se s njime.

