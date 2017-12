SLAVNI GLUMAC SE ODREKAO SVEGA ZBOG SRPKINJE: Ne razgovara ni sa mamom koliko je LUD ZA NJOM

Glumac Kristijan Bejl već godinama uživa u srećnom braku sa lepoticom srpskog porekla Sandrom Blažić. Dok nije upoznao Sandru, Bejl je mislio da se nikad neće oženiti, ali ova ljubav ga je navela da prekine svaki kontakt sa svojim najmilijima.

Naime, zbog toga što nisu podržale njegovu vezu, Bejl više ne razgovara sa majkom Dženi i sestrom Šeron. Ovaj rođeni Velšanin ne krije koliko je zaljubljen u svoju suprugu i redovno govori kako je ona razlog zbog kog je uspeo u životu.

"Moja supruga je neverovatno jaka žena. Snažna i otresita, ne trpi bilo kakve gluposti i zato je volim. Kako se ponašam kod kuće, to dosta zavisi od uloge za koju se spremam, ali mojoj Sibi se to sviđa. To možete da gledate na dva načina - s jedne strane neko bi rekao 'jadna žena, sigurno joj nije lako da se nosti sa tim', a s druge strane možete da joj zavidite i kažete 'kakva srećnica, u isto vreme može biti s toliko različitih muškaraca", rekao je svojevremeno Bejl koji sa Sandrom ima ćerku Emelin i sina Džozefa.

