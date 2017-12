ŽIVOT NA FILMU U 70 SLIKA: Otvorena izložba i predstavljena knjiga o Mileni Dravić

Ljubav sa Gagom

Postavku čini izbor od 71 fotografije, a o Mileni su tokom večeri nadahnuto govorili njena kuma Jelisaveta Seka Sablić, Radoslav Zelenović i Stefan Arsenijević.

- Gluma je u mom životu došla sama po sebi. Nisam ništa jurila. Divila sam se Đuzi, Ljubinki Bobić, a onda sam dobila priliku da radim s njima - rekla je Milena.

foto: Damir Dervišagić



Knjiga o njenom životu podeljena je u pet poglavlja, a autorka kaže da je u njoj prikazan Milenin DNK. Seka Sablić nasmejala je publiku, kao i svoju kumu.

- Glumac je samo čovek i najbolje se vidi preko svojih uloga, što je nepogrešivi rendgen. Milena nikad nije skrenula s puta i uvek je bila na pravoj strani. Gaga je bio moj drug, klasić i brat. Kad mi je kazao da se smuvao s njom, rekla sam mu: „Nemoj da me lažeš“. Ona je i tada bila zvezda i ostala je to do danas. Znala sam i njene mane, ali sam je uvek čuvala od neželjenih pogleda - ispričala je Seka.

foto: Damir Dervišagić



Istorija kinematografije



Opus Milene Dravić je kinoteka za sebe, objasnio je Radoslav Zelenović i najavio da sledeće godine naša diva slavi 60 godina rada.

- Išla je iz filma u film. Snimila je čak 160 i tu je zapisana istorija kinematografije - poručio je Zelenović.



Monografija „Milena Dravić“ obuhvata 250 strana, podeljenih u nekoliko celina, i do kraja godine može se kupiti za 1.500 dinara u Udruženju dramskih umetnika Srbije.

