IZGRADNJA MODULARNIH NUKLEARKI U SRBIJI JE STRATEŠKO, EKONOMSKO I VOJNO PITANJE! Stručnjaci o budućnosti energetike u našoj zemlji

Rastućoj energetska i klimatska kriza ponovo je stavila u fokus stavila nuklearnu energiju kao potencijal za dobijanje velike količine energije uz niske emisije ugljen-dioksida.

Na temu nuklearne energije u jutranjem programu Kurir televizije govorili su predsednik Srpsko-ruskog pokreta Slobodan Dimitrijeviće, a u program se iz Nemačke uključio i dr Miroslav Kojadinović, ekspert za energetsku efikasnost i član državne komisije nemačke organizacije sudskih veštaka koja se bavila i tumačenjem zakona o energetskoj efikasnosti u Nemačkoj.

- Što se tiče nuklearnih centrala u Nemačkoj znamo da je između 1961 i 2023 bilo 37 nuklearnih centrala koje su bile na pritisak. Nakon nesrećnog slučaja u Černobilu i Fukošimi nemačka vlada je postavila pitanje zaštite svog naroda i te nuklearke su isključene i stavljene van mreže. To je učinjeno do 2005, da 2022. doneta je odluka da se neke od njih ponovo uključe - rekao je Kojadinović i dodao:

- Nemačka tehnologija je vodeća tehnologija što se tiče nuklearne energije. Mislim da alternativa što se toga tiče u Nemačkoj ne postoji. Ona neće odustati od toga da uključi sve nuklearne centrale. Ona će ići dalje na zelenu energiju i na taj način nadoknađivati manjkavost električne energije koje je dolazila iz nuklearnih centrala. Što se tiče novih modularnih nuklearnih centrala napravljeni su zaista kvalitetne nove moduli koji imaju besprekoran sistem hlađenja i veličinu stadiona.

Dimitrijević je ocenio da je izgradnja modularnih nuklearki u Srbiji pre svega kao strateško, ekonomsko i vojno beznednosno pitanje:

- Pre svega to je tako kompleksna tema koja zahteva dane objašnjavanja našim gledaocima. Za jedan gigavat takog programa treba minimalno 5 milijardi. Modularna nuklearka tog tipa o čemu je govorio naš predsedik, dakle četri takve nuklearke s obzrom na to da je Srbiji potrebno da proizvede četiri pute više energije nego što one mogu da proizvedu -takva količina energije je mala i zanemariva. Hoću da kažem da je to pre svega strateško, ekonomsko i vojno bezbednosno pitanje. Radi se deklaracijama da se smanjuje energetska zavisnost od Rusije na nivou Evrope i to je u skladu sa takvim usmerenjem.

