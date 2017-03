CRNOGORSKI PREDSTAVNIK NA EVROSONGU: Njegoš bi me istinski podržao da je živ! Pop kultura 10:49, 23.03.2017. 0

Slavko Kalezić oštro je odgovorio onima koji su kritikovali njegovu pesmu "Space", kojom će na ovogodišnjem Evrosongu predstavljati Crnu Goru.

Spot za pomenutu numeru izazvao je burne reakcije, ali ovaj pevač kaže da ga negativni komentari motivišu, a da su oni koji ga kritikuju primitivna rulja koja se davi u sopstvenom neznanju i nemoći da nešto učine od svojih malih i beznačajnih života.

Na najučestaliju konstataciju kritičara sa društvenih mreža, a koja glasi da se zbog Kalezićeve pojave "Njegoš prevrće u grobu", on uzvraća rečima da bi Njegoš uživao u njegovom talentu i bio ponosan što ga predstavlja u svetu.

Foto: printscreen/instagram

"Njegoš, da je živ, istinski bi me podržao. Vi koji ga pominjete, ako ste čitali "Gorski vijenac" ili "Noć skuplja vijeka", treba da znate da je on bio izuzetan mislilac i empata. Prepun simbolike i životne energije. Njegoš, da je živ, uživao bi u talentu i misiji zemljaka i bio bi ponosan što ga predstavljam u svetu. A ovih dana svedočimo pisanju celog sveta o mojoj malenkosti. O Slavku (Blagojev i Zdenkin) Kaleziću iz Bjelopavlića. Zato, ne gubite vreme na pokušaj zaustavljanja cunamija. Cunami je nemoguće zaustaviti", rekao je on te dodao da će učešćem na Evrosongu ostvariti svoj veliki san.

Foto: printscreen/instagram

"Godinama ulažem u sebe. Konstantno se nadograđujem. Psihofizički. Svakodnevno. Inspirišem se iz minuta u minut. Verovao sam u viziju umetnika koji raste u meni. Uvek sam govorio sebi: Tebi je umetnost život. Misija koja će ostavljati trag i uticati na promene u društvu. Imaš toliko ljubavi da menjaš svet. Ujedinjuješ ljude. Stvaraš svoju publiku. Ekstremno inteligentnu publiku. I desilo se. Moji životni principi su van okvira ovozemaljskog. Moja snaga se može meriti snagom prirode", kaže Kalezić i dodaje da se to neće promeniti bez obzira na plasman.

"Ispao u polufinalu, prošao u finale, pobedio na Evrosongu, ništa od toga neće uticati na ljubav koju gajim prema umetnosti i ništa je, nikada, neće moći ugasiti. A mnogo sam, već, dobio. A to će se vremenom videti, dragi moji. Kao što kap vode dubi kamen, ne silinom svog pada nego upornim padanjem, tako i ja godinama stvaram svoje ime i mnoge ljude činim ponosnim".

(Cdm.me)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen YouTube