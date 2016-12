GOTOVA OBDUKCIJA SLAVNOG PEVAČA: Još se ne zna PRAVI uzrok smrti Džordža Majkla

Policija je takođe navela da se Majklova smrt i dalje vodi kao "nerazjašnjena", ali ne i "sumnjiva".

Pevača je mrtvog pronašao u krevetu njegov partner Fadi Favaz, a prema rečima menadžera Majkla Lipmana, koje je preneo magazin Bilbord, Majkl je umro u snu od zastoja srca.

Majklu su odali počast brojni obožavaoci u Velikoj Britaniji i širom sveta, a obelodanjeno je i da je godinama poklanjao novac za pomoć siromašnoj deci i obolelima od side.

Pevaču su na društvenim mrežama počast odale i mnoge kolege, medju kojima i Elton Džon, s kojim je uspešno sarađivao i 1991. godine otpevao duetski hit "Don't Let the Sun Go Down on Me".

Džordž Majkl jedan je u nizu slavnih umetnika koji su umrli ove godine, a medju njima su Dejvid Bouvi, Prins i Rik Parfit, gitarista britanske grupe Status Quo, koji je umro dan uoči Božića.

Majkl, čije je pravo ime bilo Jorgos Kirijakos Panajiotu, rođen je 25. juna 1963. godine u Londonu i bio je sin kiparskog Grka i Britanke. Postao je svetski poznat kao deo dueta Vem (Wham), koji je osnovao sa svojim školskim drugom Endruom Ridžlijem 80-ih godina 20. veka. Kasnije je počeo vrlo uspešnu solo karijeru. Za nepunih 40 godina karijere osvojio je dve Gremi nagrade i prodao više od 100 miliona albuma.

Imao je problema sa alkoholizmom i narkoticima, što je uzrokovalo i druge zdravstvene probleme, a tokom ove godine najavio je da se vraća karijeri. Početkom meseca je objavljeno da s tekstopiscem i producentom Notijem Bojem (Naughty Boy) radi na novom albumu.

Neki od njegovih najpoznatiji hitova su "Faith", "Father figure", "One More Try", "Monkey", "Praying for Time", "Outside". Još nije poznato kada će o gde biti sahranjen.

Autor: Agencija BETA,Foto: Profimedia