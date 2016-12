ULOGE KOJE OSTAVJAJU OŽILJKE NA DUŠI: Podneli su depresiju, traume, krah karijere, razvode...

“Od maja do novembra bila sam jako lošeg zdravlja zbog stresa. Stenli Kjubrik me je gurao do granica izdržljivosti. To je najteža uloga koju sam odigrala u životu”, rekla je Šeli Duval, koja je ostala zapamćena po ulozi Vendi, supruzi poludelog pisca sa kojim je bila zarobljena u napuštenom hotelu.

Otkako je zaigrala tu ulogu, Šeli je patila od depresije, anksioznosti, pa se borila i sa zavisnošću, a nedavno je na televiziji javno zatražila stručnu psihijatrijsku pomoć.

Malkolm Mekdauel “Paklena pomorandža”

Kao i Šeli I Malkom je imao 'čast' da radi sa zahtevnim vizionarom Stenlijem Kjubrikom. Snimajući mučnu scenu u kojoj je na glavi imao spravu koja mu je na silu držala oči otvorenima, glumac je povredio rožnjaču, pa je privremeno ostao slep. Naime, uređaj je trebalo koristiti samo kada je osoba u ležećem položaju, ali Kjubrik je insistirao da Malkolm sedi za vreme kultne scene.

Malkolm nakon filma nije imao lepe reči za redatelja, niti za ulogu koja ga je obeležila kao 'dežurnog holivudskog negativca'. Tek godinama kasnije je, kaže, shvatio da je snimanje “Paklene pomorandže” bilo neprocenjivo iskustvo.

Linda Bler "Isterivač đavola"

Glumica je imala 13 godina kada je zaigrala demonom opsednutu devojčicu u filmu “Isterivač đavola” koji je 1973. šokirao ceo svet. Nakon premijere filma, Linda je morala da proputuje ceo svet promovišući ga, pa je morala da se suoči sa teškim pitanjima na koja ni dan danas nema odgovor.

“Bila sam premlada za pitanja o životu, smrti i religiji, a to je bilo sve što su me ispitivali, godinama. Moj život se iz korena promenio i nije bilo povratka”, rekla je Linda.

Adrijan Brodi "Pijanista"

Kada se pripremao za ulogu židovsko-poljskog pijaniste, američki glumac morao je da smrša 15 kilograma, pa se rešio sveg 'luksuza'. Prodao je mobilni, auto i svoj stan. Zbog svega je i raskinuo sa svojom dugogodišnjom devojkom. Uloga je Adrijanu donela Oskara, ali nakon filma, glumac je pao u depresiju.

“Ta uloga me potpuno zaokupila. Godinu dana sam se osećao loše i bio sam u depresiji. Tada sam imao samo 27 godina i to iskustvo označilo je ujedno i moje odrastanje”, rekao je glumac.

Džo Bet Vilijams

Glumica koja je glumila majku devojčice koju otimaju demoni iz druge dimenzije nerado se priseća snimanja dva nastavka “Poltergajsa”. Džo Bet je ispričala da je tokom snimanja filma bila 'hiperosetljiva' i da je negodovala jer je producent Stiven Spilberg insistirao da se u filmu koriste pravi ljudski kosturi.

Kada bi došla kući nakon snimanja, primetila bi da su joj sve slike sa zidu nakrivljene. Ispravila bi ih, a one bi je opet dočekale iskošene idućeg dana.

Snimanje “Poltergajsa” i njegovih nastavaka smatra ga najukletijom produkcijom u Holivudu. Devojčica koja je glumila Kerol En umrla je u 12. godini, a njenu filmsku stariju sestru ubio je posesivni dečko odmah nakon premijere filma.

Hit Ledžer "Vitez tame"

Glumac se mesecima priprema za ulogu psihotičnog Džokera. Zatvorio se u hotelsku sobi I skoro ništa nije jeo. Vodio je beške u dnevniku, gde je skupljao članke iz novina o najnasilnijim zločinima, fotografije klovnova. Danima je isprobavao razne glasove i smehove, ne bi li našao savršene za Džokera. Na poslednjoj stranici svog dnevnika, glumac je napisao: “Buy, bye”.

Tokom priprema pao je u tešku depresiju zbog čega je morao da počne da pije lekove, otkrio je kasnije njegov otac. Glumac je umro od slučajnog predoziranja mešavinom lekova 2008. godine. Nakon smrti, za ulogu u “Vitezu tame” dobio je Oskara.

