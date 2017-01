(VIDEO) PONAVLJAČI: To nikada niste primetili, ali ovi glumci u svakom filmu rade jedno te isto! Pop kultura 18:11, 03.01.2017. 1

Međutim i neki od najboljih i najpopularnijih glumaca se koriste "jeftinim" trikovima kako bi vas uverili u ono što gledate. Iako vam to može delovati kao neka vrste prevare treba se setiti da to najverovatnije niste ni primetili tako da je njihova misija itekako uspešna.

Da li ste primetili da Tom Kruz u svakom filmu trči, Harison Ford upire kažiprstom... Ako ne, evo jedinstvene prilike da se sami uverite u to. Upozoravamo vas samo na to da kada jednom to vidite, nikada nećete moći njihove filmove da posmatrate bezazleno kao ranije.

Autor: Foto: Youtube Printscreen