ŠTA ZNAČI KADA SE NA ČOKOLADI POJAVI ONO BELO? Otkrivamo vam da li je opasno pojesti je takvu!

Mnoge čokolade izgube braon boju i dobiju bele pege. Kada se to desi, znači da je čokolada “procvetala”, u hemijskom smislu. Zapravo taj beli prah na površini je posledica izloženosti visokoj temperaturi i nastaje od kakao puter masti.

Svaki put kada se čokalada otopi i ponovo stegne, dolazi do pojave belih mrlja. Do ove reakcije može doći i zbog greške u toku same proizvodnje, uglavnom zbog nepravilnog zagrevanja. Verovatno ste primetili da kvalitetne čokalade nemaju taj problem, jer su prošle kroz proces stabilizacije masti. Ako su masti nestabilne, neminovno će doći do kristalizacije i pojaviće se bele fleke.

Drugi razlog pojave belih mrlja je šećer. Ukoliko je čokolada izložena vlazi ili vazduhu, šećer se odvaja i kristališe na površini. Ove mrlje su posledica lošeg skladištenja ili kondenzacije. Na kraju se postavlja pitanje koliko je bezbedno jesti takvu čokoladu. Možda neće izgledati lepo ali je bezbedna za jelo. Ukoliko vam mrlje smetaju, čuvajte čokoladu u hermetički zatvorenoj posudi ili u omotaču. Čokoladu ne bi trebalo držati u frižideru zbog vlage. Umerena temperatura je nešto što vašoj omiljenoj poslastici savršeno odgovara.

